嘉義廟會爆炸案！29無辜民眾慘遭自製爆裂物炸傷　兇嫌一審判無期

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嘉義市去年7月舉辦「和聯境金虎爺會十週年」廟會活動時，發生爆炸事件，導致29人受輕重傷，事後警方專案小組深入追查，發現一名趙姓男子（41歲）將自製爆裂物放在舞台附近垃圾堆，隨後再遙控引爆，法院審理後，依意圖供自己犯罪之用而犯未經許可製造爆裂物罪，判處趙男無期徒刑、褫奪公權終身。回顧事發經過，去年7月15日嘉義市盛大舉辦「和聯境金虎爺會十週年」廟會活動，不料晚上9時56分許嘉義市金山路和大同路口突然發生爆炸，嚇壞在場民眾，全案共有29位民眾受傷，其中7位民眾因遭玻璃穿刺傷或燒傷住院，年紀最小傷者年僅2歲，另有一名13歲少年遭鐵片刺穿腹部後插進脾臟及胃部。檢警封鎖現場調查後，認為事發原因不單純，經嘉義市刑事警察大隊、第一分局、刑事局組成專案小組查訪、蒐證，發現一名趙姓男子曾將自製爆炸物帶到活動現場，並用遙控方式將其引爆，搜索其租屋處後，扣得多把長槍、十字弓及數種化學品。法院審理後，認為趙男為預謀無差別隨機攻擊，除犯罪手段兇殘外，犯後又多次狡辯、態度不佳，因此依法判處無期徒刑，併科罰金新台幣30萬元、褫奪公權終身。