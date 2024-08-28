許光漢《正港分局》瑪爾濟斯之歌超洗腦！王淨對戲直言很像小學生

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邰智源飾演成語殺人魔「水源」。（圖／Netflix提供）

▲楊祐寧飾演年輕水源，特別登場讓網友印象深刻。（圖／Netflix提供）

Netflix犯罪推理喜劇影集《正港分局》一上線，首日直衝Netflix台灣區排行榜第一名，也登上香港 (第3名)、泰國 (第9名)、新加坡（第10名) 及越南 (第7名) 的本周影集排行榜前十名。許光漢劇中高唱《瑪爾濟斯之歌》受到討論，網友們直呼：「光漢版本超洗腦」、「太洗腦了不小心一直重看」。被問到拍攝過程，許光漢直言：「當時導演請我表演唱這段時，那場戲邰哥（邰智源）必須要很嚴肅地看著我胡鬧唱歌，現場真的因為太荒唐大家一直笑場，我也忍不住一直笑出來。」許光漢與王淨的「互嗆」畫面也引起了熱烈反應，觀眾大讚看兩人過招很過癮，對此王淨直言：「我一直覺得林子晴（王淨角色名）和吳明翰（許光漢角色名）就像兩個小學生，無論什麼事情都要爭，很像瘋狗一樣對著彼此狂吠。」但她也補充說：「光漢是一位很非常認真的演員，無論是搞笑還是對罵的戲，他都能詮釋得淋漓盡致，我們經常討論如何更好地詮釋劇本，而且有的時候會因為彼此的表演而忍不住笑場。」該劇是電影《關於我和鬼變成家人的那件事》（以下簡稱《鬼家人》）的後續衍生影集，由金盞花大影業股份有限公司製作，監製金百倫和導演程偉豪、殷振豪攜手打造。對於在網路上掀起熱烈討論，金盞花主創回應：「一上線當晚我們就收到超多熱烈迴響！網路上也快速開始流傳各種洗腦笑點與金句，團隊感到受寵若驚，也對於願意包容大膽嘗試的觀眾們非常感謝，各種聲音和反饋我們都收到了，下次會帶著更豐富的作品與大家見面。」邰智源飾演成語殺人魔「水源」，不少網友大讚邰智源收起綜藝之魂，展現邪氣的模樣相當驚艷。而飾演年輕水源的楊祐寧，雖然僅是特別登場卻令大批網友印象深刻，不少人評價他演出變態殺人魔，表情和動作都令人毛骨悚然，完美呈現瘋魔變態樣，他分享：「『膾炙人口』的那場戲讓我完成了飾演殺人魔的願望，劇組真的很用心地將『成語』和『殺人魔』兩個不同的元素結合，這是我第一次那麼獨特的殺人動機，再加上當我知道我是飾演邰哥（邰智源）的前半生，就讓我更有興趣了。」劇中討論度第一名的就是謝坤達，他飾演頭髮油膩外送員「謝正達」，更化身瘋狂追星族大跳應援舞，超反差形象受到熱烈迴響，他甚至搞笑發文表示：「難道謝正達會比我紅嗎？」他坦言在飾演謝正達當下的心情只有想著如何更接近角色，因此看了很多相關影片研究，自己也很喜歡這樣子的反差感，可以帶給大家很不一樣的驚喜，他也笑說：「我只是比較擔心往後可能很難超越這個角色了。」溫妮飾演暴躁外送員「小茵」，在劇中大發脾氣怒嗆，沒想到竟是本劇最關鍵角色。邰智源也大力稱讚，溫妮開心謝謝大家：「因為是第一次演出戲劇，但『小茵』是一個和自己本身反差比較大的角色，其實真的很緊張，在開拍前也做了很多準備，像是把聲音刻意壓低、揣摩不耐煩等等。」同樣也是首次參演戲劇的黃宣，劇中飾演風靡萬千少女的補教名師「黃仙」，更一改招牌光頭造型，戴上假髮展現書生風貌，讓大家眼睛一亮。黃宣入魂補教名師：「身為一個教育工作者，對此我只有對網友們滿滿地期許，就是不要再寫錯字，有話好好說。」