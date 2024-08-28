正宮祕書同時懷孕！《愛的榮耀》黃文星被封「高級渣男」慘遭圍毆

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▲曾子益（右）劇中飾演王瞳弟弟，參與「暴打黃文星」的戲。（圖／民視提供）

民視8點檔《愛的榮耀》劇情超展開，黃文星劇中飾演黃冠廷有「高級渣男」封號，面對正宮蔡小葉（王瞳 飾）和祕書林惠潔（李又汝 飾）同時懷孕，他本想兩邊討好卻陷入窘境，成為眾人圍攻的對象。黃文星笑稱「齊人之福是無福消受，被發現成了落水狗」。為了讓劇情更具張力，劇組特別設計了一場「全員暴打黃文星」的戲碼。黃文星靈機一動，提議加入摔角元素，讓打戲變得更豐富有趣。對手演員王瞳、曾子益、宮美樂紛紛加入，將經典招式融入其中，讓這場戲充滿了喜感與爆發力。黃文星表示：「雖然被打得很慘，也將戲劇張力放到最大，能和大家一起玩得很開心，覺得很值得。」王瞳飾演正宮太太，近期拍攝她發現先生黃冠廷（黃文星 飾）竟然背叛她，小三對象還是自己引薦的祕書，她直呼蔡小葉每場戲都是哭好哭滿。她說，最近觀眾期待她把老公打趴的重頭戲，拍攝過程也幾乎沒有NG，讓她演得很過癮，同時王瞳也讚賞黃文星的敬業態度，表示和他對戲很有默契。曾子益劇中飾演王瞳弟弟，要參與暴打黃文星的戲，瘋狂參考摔角裡面的連續技，將暴力與藝術結合，雖然是打戲，但是當下玩得非常過癮也很有成就感。宮美樂也透露，這場戲黃文星都逆來順受，感受到他對演出的熱情，相當敬業。