「四棒短打是小學生水準！」辜仲諒直言台灣打擊三流　不能輸韓國

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U23中華隊今（28）日與U18中華隊進行練習賽，中華棒協理事長辜仲諒親自到場關心國手們表現，辜仲諒以相當直白的方式，點出國內棒球的現況，「台灣的守備是一流的，但打擊卻只能算三流。尤其是看到去年亞運對戰韓國，球員們一直在短打，連第四棒都在短打，這樣的水準是完全不夠的。」辜董更直言，這樣的表現只能算是「小學生」水準，提醒選手們必須加倍努力，提升自己的打擊實力。身為棒協理事長，辜仲諒表示，雖然他個人並不需要這份工作，但因為熱愛棒球，他願意承擔重任，「你們穿上國家隊的戰袍，就代表著國家的榮譽。每一位選手都是家人、台灣以及國家的驕傲，要靠自己的努力來維持這份榮譽。」為了讓國手無後顧之憂奮戰，辜仲諒承諾，如果球隊缺少什麼資源，他一定會全力支持，並會向總統賴清德爭取更多的資源，「我們是一體的，不分你我，大家分工合作，有什麼需要儘管跟教練說，我們一定盡全力提供資源，共同為國家爭取最高榮譽。」辜仲諒也提醒選手們，除了要全力以赴之外，也要保護好自己避免受傷，因為受傷就無法繼續為國效力。另外，辜仲諒再次強調，「我們最討厭的就是韓國，所以無論如何，絕對不能輸給韓國。韓國人最看不起我們台灣人，我們要拚給他們看！」辜仲諒也以中信兄弟為例來勉勵國手，指出在比賽中的每一次失誤，都應該在接下來的練習中徹底改進，「今天打不到的球，就好好練習，練到可以打到為止。」辜仲諒期望選手在每次訓練中都能看到進步，最終才能在國際賽場上取得佳績，替台灣爭光。