新光金大股東告董事背信！新勝、新光實業4點聲明　將提法律追究

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新光金與台新金的「新新併」爭議續燒，新光金創始3大股東家族之一的大台北寬頻董座林伯翰向台北地檢署告新勝、新光實業董事長彭雪芬及新光金控魏寶生等4名現任董事涉及特別背信罪。對此，新勝和新光實業今（28）日發布共同聲明，強調去年新光金控股東會議案的委託書徵求程序及財務會計遵循，都經過各該董事會及股東會合法決議通過，更直指林伯翰竟為一己之私，不思新光股東權益保障的永續經營，將對林伯翰先生明知為不實的事項，而濫用訴訟的行為，提起必要的法律追究，以正視聽。新勝和新光實業在共同聲明中指出，公司為維護投資權益，就2023年新光金股東會議案所為的委託書徵求，均依法令規定進行；而相關徵求程序及財務會計遵循，也是經各該董事會及股東會的合法決議通過，林伯翰對此知之甚詳，並曾依法委派參與公司的決議，然竟惡意不實指控，趁機藉端滋事，大肆混淆視聽。兩家公司共同聲明還提到，新光金經營團隊在去年6月全面改組後，經營績效不僅大幅提昇、甚且使新光金市值增加數百億元，全體股東大幅受惠；相較前任林伯翰先生擔任新光金控董事期間，新光金經營不善、股價長期低迷不振，更可明辨林伯翰刻意顛倒是非、倒果為因，並企圖假藉司法濫訟以掩飾其一己之私。聲明中更強調，公司所支持的新經營團隊成員，均兢兢業業執行新光金控董事職務，實不容遭抹黑攻訐、甚至濫訴誣陷。林伯翰此舉僅是為阻撓新光金控與台新金控合併之私心，企圖對雙方即將舉行的股東臨時會造成不當干擾。相較於新光金開大門、走大路，經過嚴謹評估程序及審慎合法的決議，將合意併購案提請股東會，以期全體股東得理性討論及抉擇，足證林伯翰先的不實攻訐，顯為企圖干擾金融秩序，並影響全體股東權利的合法行使。兩家公司共同聲明也直指， 林伯翰先竟為一己之私，罔顧新光經營團隊前揭審慎所為的法定決議及所遵行的合法程序，惡意誣指，實有負新光創業先人的殷殷期盼。兩相對照以觀，林先生顯不思新光股東權益保障的永續經營、枉顧新光文化的歷史傳承，徒令親痛仇快，殊不可取，公司將對林伯翰刻意明知為不實之事項而濫用訴訟的行為，提起必要的法律追究，以正視聽。