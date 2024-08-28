歐弟失業陷低潮！吳宗憲1句話「他跟到陝西衛視」　牙齒竟爆開

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▲唐玲分享，在人生過程中，她也有過徬徨無助的時候。（圖／中天提供）

▲歐弟表示吳宗憲是他的恩人。（圖／中天提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（29日）晚10點播出「危機真的是轉機？走過人生低潮的大明星」，代班主持人歐漢聲透露，吳宗憲是他的恩人，過去他失業的時候，吳宗憲就成為他的救命稻草，說自己要到陝西衛視，「你來吧！」當時吳宗憲說什麼，他就做什麼，牙齒還因此爆開。唐玲在節目上分享，在人生過程中，她也有過徬徨無助的時候：「（當時）父親癌末，兄弟姊妹勾心鬥角，把我帶大的繼母又突然離世，沒家人可以靠，工作也沒了。」她很感激在人生最黑暗的時候，向娃對她伸出援手：「向娃姐介紹我去跳舞的節目，我很認真地學，結果把肩膀扯到脫臼。」歐漢聲一聽，立馬表示很能體會她的心情：「恩人給的機會一定要拼命，我失業的時候，憲哥是我的救命稻草，他說：『我要去陝西衛視，你來吧』，那時要咬一支刀，憲哥拋什麼我接什麼，我從櫻桃接到鳳梨，牙齒因為這樣爆開。」唐玲也透露，她是因為脫臼去看診，意外驗出罹患胃癌：「那時候很抗拒，覺得化療很可怕，怕扛不過去，但沒想到我在化療期間開始轉變，醫生把癌症切掉時，好像也切掉我心裡的癌，我開始想要怎麼對自己好，現在也成為防癌大使，因為以我的期數還可以恢復健康，大家都覺得很神奇。」