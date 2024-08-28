石化業邁向新里程碑！中油委託中鼎建造的乙烯冷凍槽吹頂成功

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▲台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰致詞。(圖／中油石化事業部提供)

▲台灣中油公司委託中鼎公司建造的洲際石化儲運所2座乙烯冷凍槽吹頂成功。(圖／中油石化事業部提供)

台灣中油公司委託中鼎工程公司建造的高雄港洲際石化儲運所2座乙烯冷凍槽於今(28)日吹頂成功，並舉行吹頂儀式，象徵石化業邁向新里程碑。台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰表示，中油公司耗資近千億元，在高雄小港區大林蒲高雄港洲際儲運所興建1百多座石化品儲槽，其中最具象徵意義的是由中鼎工程公司和日商IHI株式會社共同承纜的2座3萬公秉的乙烯冷凍槽及丙烯冷棟槽，今(28)日舉行吹頂儀式，象徵中鼎工程公司的工程技術又邁進新的里程碑。黃三泰說，中鼎工程公司有製造油槽的豐富經驗，更是冷凍槽專業施工廠商，從中油第三接的液化天然氣(LNG)接收站儲槽統包工程，繼而台中港、永安廠的冷凍槽，尤其是三接的LNG冷凍槽於去(112)年還獲得行政院公共工程設備類金質獎之殊榮。黃三泰並說，中油洲際儲運所位於高雄市小港區大林蒲的新港區，2座3萬公秉的冷凍槽工程，今(28)日採用吹浮(Air Lifting)方式進行儲槽升頂工程，是以圓弧形槽頂及預力混凝土外牆所構成的封閉空間，將空氣注入槽底內形成額外的空氣壓力，利用槽底及槽頂內外的氣壓差將直徑達53米、重逾702噸(等同360輛S級賓士車重量)的內頂及外頂用空氣吹頂至31.5米米高度。在工程過程中，需嚴密控制槽頂傾斜與旋轉偏移，避免槽頂結構與外牆碰撞，工程以零誤差的方式進行，確保槽頂上升位置準確與固定夾具接合，升頂作業極具挑戰性，在中鼎專案團隊豐富經驗、紮實技術與協同合作下，順利完成此一艱鉅任務。中鼎工程公司石化部總經理鍾士偉指出，中鼎工程團隊具有豐富的工程知識和經驗，以「安全可靠、高效率及專業」享譽國內工程統包界，也具有國際企業的雛形，中鼎以「信賴」這個核心概念出發，為集團在全球市場上創造差異性，透過品牌策略同時協助，對外及對內的發展，不僅要讓全球市場具體認識中鼎實踐高信賴度的環節和方法，在國內外成為客戶眼中「最值得信賴」的夥伴。