星宇航空將轉上市！每股溢價20元　預計募資94億元

我是廣告 請繼續往下閱讀

星宇航空初次申請股票上市案已通過，預計年底前可從興櫃轉上市，星宇航空今（28）日發布重訊，將辦理現金增資發行新股，每股溢價20元，預計募集總金額94億元。星宇航空今發布重訊，董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案，發行普通股4.7億股，每股10元，發行價格暫定以新台幣20元溢價發行，預計募集總金額為新台幣94億元，實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。星宇航空指出，依公司法267條規定，本次現金增資保留發行新股總數15%計7050萬股由公司員工認購，其餘85%計3億9950萬股依證券交易法第28條之一規定與本公司113年6月14日股東常會決議通過，原股東全數放棄優先認購權利，全數委託證券承銷商辦理上市前公開銷售，不受公司法第267條第3項原股東優先認購權利規定之限制。