建立集團自主供應鏈！中鋼成功推動滑門砂材料國產化提升競爭力

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▲轉爐吹煉產出攝氏1600度的高溫鋼液，主要利用盛鋼桶進行盛裝，再由天車吊掛移動至澆鑄台，透過盛鋼桶底部設置的滑門控制系統執行澆鑄作業。(圖／中鋼公司提供)

▲中鋼集團每年約使用2500噸的滑門砂，雖然用量不大，卻在中鋼集團1600萬噸鋼液的澆鑄作業扮演「一夫當關、順暢出鋼」的關鍵角色。(圖／中鋼公司提供)

中鋼公司成功推動滑門砂材料國產化，以及建立中鋼集團自主供應鏈，每年約使用2500噸的滑門砂，雖然用量不大，卻在中鋼集團1600萬噸鋼液的澆鑄作業扮演「一夫當關、順暢出鋼」的關鍵角色，以提升鋼鐵產業競爭力。中鋼公司代理董事長王錫欽表示，中鋼為一貫作業煉鋼廠，全年生產供應國內各項基礎建設、產業發展與國防科技所需的優質鋼材，近年來，除了積極開發精緻鋼品及研發低碳生產技術，在鋼鐵冶煉過程所使用的材料也持續推動國產化，例如生產製程應用於各式爐體的耐火材料已成功建立自主供應鏈，整體進口替代率已超過70%。王錫欽說，除耐火材料外，中鋼集團每年約需要2500噸的滑門砂，該材料是煉鋼澆鑄作業前，先用來阻絕鋼液接觸盛鋼桶底部滑板的乾式輔料，經中鋼多年來攜手集團子公司高科磁技公司精進滑門砂配方及建立客製化技術，目前中鋼集團使用滑門砂的自主供應率已達90%以上，年產值約新台幣5000萬元，加上品質優異，不僅集團盛鋼桶澆鑄平均自然開口率逾99%，估算2020年至今也節省生產成本約新台幣4000萬元，近年更成功切入國內其他鋼廠供應鏈，以促進我國鋼鐵產業提升競爭力。王錫欽指出，中鋼建廠初期所需的滑門砂全部仰賴進口，為能掌握此攸關鋼液澆鑄成敗的關鍵物料產製技術，中鋼早在40多年前開始投入研發，1982年首度開發出矽質滑門砂，並增設工場自行生產，成功取代日本進口砂，並隨著中鋼於1991年成立集團子公司高科磁技公司，滑門砂於1999年委由高科磁技公司專責生產，以因應中鋼集團冶煉的鋼種逐漸增至4000種以上，以及搭配低碳生產製程更為嚴謹的冶煉條件，中鋼攜手高科磁技公司持續精進滑門砂配方，並建立客製化技術，進而可滿足中鋼轉爐工場、中龍鋼鐵公司轉爐及電爐廠等不同盛鋼桶的需求。王錫欽並指出，中鋼將持續落實「高值化精緻鋼廠」經營主軸，致力精進煉鋼生產製程相關環節，即使是用量少，但至為關鍵的煉鋼輔料滑門砂，中鋼亦投入配方改進，期望未來生產更高占比，且製程更為複雜的精緻鋼品，也達到99%以上的自然開口率，並透過高科磁技公司積極拓展滑門砂銷售業務，為國內鋼鐵產業升級做出貢獻，實踐產業共榮目標。