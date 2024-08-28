帕拉林匹克運動會「台灣射箭阿公」爆紅！萬人見英姿讚翻：有夠帥

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▲曾隆輝坐在輪椅上，眼神專注地拉開箭弓，帥氣模樣吸引1.8萬人按讚。（圖／翻攝自中華隊帕運IG）

▲曾隆煇今年爭取到巴黎帕運參賽資格，表示自己用盡了全力，將帶著兒子、孫子的祝福站上賽場。（圖／翻攝自中華隊帕運IG）

▲國際帕拉林匹克委員會官網指出，為期12天的運動盛事，涵蓋22個運動項目、549面獎牌，預計將有來自世界各地約4400名運動員參賽。（圖／體育署提供）

2024巴黎帕運（帕拉林匹克運動會）將於台灣時間8月29日凌晨2時登場，帕運為身心障礙運動員的最高殿堂，本屆共有13名中華隊好手在7項運動種類取得參賽資格。其中最資深的選手，就是兩度勇奪帕運男子反曲弓銅牌的65歲老將曾隆煇，有網友曬出曾隆煇射箭時帥氣的模樣，特地發文替他加油，英姿吸引1.8萬人大讚：「最帥氣的台灣阿公！」一名網友日前在Threads上發文，曬出台灣射箭國手「曾隆輝」射箭時的英姿，只見曾隆輝坐在輪椅上，眼神專注地拉開箭弓，帥氣模樣吸引1.8萬人按讚，眾人紛紛驚呼，「最帥氣的台灣阿公」、「台灣隊加油！阿公超強」、「阿公射箭的姿勢幾霸昏」、「阿公加油！台灣之光」。曾隆煇現年65歲，曾參加過5屆帕拉林匹克運動會，曾隆煇在1996年因不慎從鷹架上跌落，造成下半身癱瘓，曾因此萬念俱灰好長一段時間，但他在1999年參加北市殘疾人士運動會時，認識了李嘉慈教練，人生就此展開另一段新篇章，也就是帕運射箭國手。曾隆煇2000年開始接觸射箭，他於2年後首度參與國際賽「釜山亞帕運」（前身為遠南運動會），回國後開始配合李嘉慈教練投入大量射箭訓練，曾隆煇2004年起連續參與4屆帕拉林匹克運動會，，被封為「輪椅神射手」。曾隆煇喜歡射箭帶給他的成就感，曾笑喊這讓他上癮，今年爭取到巴黎帕運參賽資格，更是付出了一切，曾隆煇也坦言，雖然想繼續挑戰2028年洛杉磯帕運，但他也會把這次巴黎帕運當作最後一次，並帶著兒子、孫子的祝福站上賽場，「跟它拚了！」而曾隆煇此次巴黎帕運參加的「男子反曲弓」項目，2024巴黎帕運可在中華電信MOD、愛爾達體育台家族頻道、華視、公視收看，或是民眾可利用線上轉播等收視。