積極應對挑戰與機遇！台灣國際造船董座由成大講座教授黃正弘接任

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▲台灣國際造船公司董事長由成功大學講座教授黃正弘接任。(資料照／記者黃守作攝)

▲台灣國際造船公司董事長黃正弘(右)與卸任董事長鄭文隆(左)互道應對挑戰與機遇。(圖／台灣國際造船公司提供)

台灣國際造船公司董事長一職自今(28)日起，由成功大學前副校長、系統及船舶機電工程學系講座教授黃正弘接任，未來將持續進行國艦國造及潛艦國造的政策重任，他表示，在全體員工的共同努力下，未來業績必將更加輝煌，也將繼續攜手各方，迎接挑戰，開創新的高峰，並積極應對挑戰與機遇。新任台灣國際造船公司董事長的黃正弘表示，在這個充滿機會的時代，台灣國際造船公司堅信，唯有團結一致、激發創新與合作的精神，才能在未來的挑戰中勝出，他並針對五大未來可能面臨的挑戰，制定了相應的處理策略與解決方針。黃正弘說，在面對全球經濟挑戰與供應鏈管理方面，由於新冠疫情的影響，單一供應鏈已成為工程準時完工的潛在威脅，台灣國際造船公司計劃加強與多元供應商的合作，以降低對單一商源的依賴，並透過人工智慧技術優化供應鏈管理，提升彈性與應對突發事件的能力，並針對主要裝備及原物料價格波動，該公司將採取長期合約策略，並加強國際市場的開拓與戰略合作，以實現市場多元化。至於在技術與產品創新方面，台船將持續加大對環保型燃料或雙燃料貨櫃輪與節能型船舶的研發投入，以迎合全球航運業的綠色發展需求，也將積極推動智慧船舶的發展，妥善應用船舶自動化與數位化技術，並透過與國內外相關學術單位的合作，提升技術優勢，探索人工智慧(AI)與大數據技術在現代船舶的應用。而在財務與資金管理方面，台船除了傳統的銀行貸款與自有資金外，在主管機關的允許下，可以研究發行公司債券或進行增資的可能性，以增強資本實力並吸引投資，該公司也將加強財務預測與風險評估，健全預警機制，提升內稽與內控的功能，以確保財務穩定與健康，針對子公司業務須適時督導及調整。至於在人力資源與組織管理方面，台船將重視員工技能提升與勞資和諧關係，推動內部培訓和外部交流計劃，將強化台船學院的功能並建立有競爭力的薪酬福利制度，以吸引和留住優秀人才，也將優化組織結構，強化處室間橫向溝通與合作，提高決策效率。黃正弘指出，台灣國際造船公司與政府及社會的合作方面，台船積極參與政府主導的「國艦國造」計畫，並即將完成「海鯤號」如期交艦的承諾，未來，台船將繼續不辱使命，完成國家交付的重要任務。黃正弘並指出，該公司於日前與萬海航運公司及中國航運公司簽訂了多項造船合約，顯示出業務已經大幅改善，公司將繼續堅持技術創新和卓越品質，滿足客戶需求，並致力於推動綠色與永續發展技術，增強品牌價值，於此同時，也會與政府相關部門密切合作，爭取更多政策支持和資源投入。