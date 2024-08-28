台師大886門EMI課程　校長親揭「這個願景」：不是變成全英語大學

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台灣師範大學今（28）日表示，112學年度學校已有886門EMI（English-Medium Instruction）課程，其中大學部所有學系皆已提供至少18學分的EMI課程架構，研究所則有將近70%的全英語學位學程、跨領域的全英語學分學程。校長吳正己指出，學校不是要變成全英語大學，而是期盼透過打造雙語甚至多語的學習環境邁向國際化。台師大表示，自從2021年獲選教育部《大專校院學生雙語化學習計畫》第一期重點培育學校，學校立即成立雙語教育推動辦公室，進行學校情境分析，掌握學校推動雙語教育的資源與優勢，並且透過各種不同的會議，徵詢利益關係人的意見共同討論凝聚共識，規劃35項務實但具挑戰性的績效指標，所有的推動指標皆在既有的基礎之上逐年提升。台師大表示，《大專校院學生雙語化學習計畫》在於推動EMI（English-Medium Instruction）課程，而且除了正式課程，非正式課程配合潛在課程也是成功的關鍵，因此全校的學術單位合作行政單位營造雙語學習環境，打造特色的雙語教育推動模式，目前校內的外籍教師共有51人，境外生人數比例達到12%，帶來多元文化與多語言的學習氛圍。台師大表示，學校也將《大專校院學生雙語化學習計畫》定調「從選擇中開創機會」，提供學生更多EMI課程的「選擇」，培養學生在專業領域的雙語能力，進而開創具備國際競爭力的「機會」，首先會以學生的英語能力，採用3階段的課程發展模式，包括基礎英語學習課程、專業領域的學術英語，跨接各個學院的EMI專業課程，透過循序漸進的方式，培養學生的英文素養。台師大也會提供學生多元的課程，教務長劉美慧表示，「台師大的EMI課程從計畫實施前的497門到112學年度的886門，課程數增加了78%，全校超過5成的學生修習過EMI課程。」台師大提到，目前大學部所有學系皆已提供至少18學分的EMI課程架構，研究所提供將近7成的全英語學位學程，還有跨領域的全英語學分學程，學校也在113學年度設立4個全英語大學學位學程，其中的全球研究全英語學士學位學程，則已招收來自14個國家的35名外籍學生，而且學校的IB國際師培學程更有產學合作EMI課程，連結學生的英語力與就業力。另一方面，親自督導《大專校院學生雙語化學習計畫》的台師大校長吳正己強調，「台師大不是要變成全英語大學，而是運用雙語大學計畫結合校發計畫強調的接軌國際，打造雙語甚至多語的學習環境，邁向國際化。」