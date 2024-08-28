從大谷翔平身上找到力量！日本桌球一姊早田希娜目標超越孫穎莎

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日本桌球好手早田希娜在2024巴黎奧運勇奪女子單打銅牌與團體賽銀牌，但是在8強賽後出現了受傷的情形，昨(27日)在日本媒體採訪中透露自己的傷上仍未痊癒，雖然手臂無法訓練，但她透過了其他方式來訓練自己的心態狀況，包括從美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平身上學習。早田希娜在奧運8強賽中以局數5比1的亮眼成績力退北韓桌球女將邊松景，但在此戰過後出現了左手腕受傷的情形，即便經過了超音波治療與止痛藥皆無法緩解，因此在4強賽時便遭到中國球後孫穎莎擊敗，緊接著在銅牌戰中，憑藉著頑強的鬥志帶傷以4比2逆轉擊敗南韓選手申裕斌，賽後直接坐倒在賽場感動得掩面痛哭。早田希娜出席昨(27日)在東京舉辦的記者會，人們紛紛關心她的傷勢如何，她解釋，醫院現在建議讓她慢慢地治療復原，因此保險起見不能進行打擊或握拍的訓練，雖然這樣無法確定早田希娜重回賽場上的時間，但她勉勵自己:「即使受傷，我也能進行頭腦的學習和其他身體訓練，可裡利用這段時間來好好面對自己。」早田希娜透露，自己購買了美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平的書籍，並表示，「為了讓自己更進步，我會參考那些擁有偉大成就的選手與運動員的故事，希望能在左手無法訓練的期間，藉由閱讀來讓頭腦學習並融會貫通，進而成長。」早田希娜還爆料，她過去就已經閱讀過關於大谷翔平的書籍，並認為除了桌球之外，其餘運動中也有許多值得學習的地方，不論是面對壓力的穩健心態還是待人處事之道，如果成功將這些事物內化成自己的東西，應該能讓自己更充實，並且坦言「孫穎莎是我必須超越的障礙。」