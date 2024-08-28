又爆食物中毒！高雄居酒屋12人傳出不適　衛生局揪缺失命停業5日

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高雄市前金區一家居酒屋，驚傳12人用餐後出現食物中毒狀況，衛生局前往店家稽查，揪出食材未離地放置、垃圾桶未加蓋、抽油煙機設備須清洗等多項缺失，已令停業5天，並帶回可疑食材採檢。有網友發文指出，一行人在本（8）月23日晚間至該居酒屋用餐後，隔日7人陸續出現腹瀉、嘔吐等症狀，高雄衛生局接獲反映通報，用餐民眾總計12人出現腹瀉、嘔吐等症狀，最早發病日為24日，目前無人住院。衛生局立即啟動查察，現場查獲垃圾桶未加蓋、抽油煙機設備須清洗、作業環境冷藏/凍未有溫度記錄表、從業人員無體檢報告、食材未離地放置、未依規定先進先出等缺失，令業者自8月26日自主停業5日，落實環境清消，經複查合格才能復業。除令業者停業，衛生局人員現場已同步針對可疑食材，包括月見雞肉丸子、威靈頓豬排、雞肉串及環境進行抽驗，檢驗致病原，並針對8名廚工及發病個案採檢人體檢體檢驗中。衛生局說明，如果檢出病原菌，將依食品衛生管理法第15條第1項及44條規定，裁罰新台幣6萬元以上、2億以下罰鍰；衛生局呼籲，業者須遵守食安法相關規定善盡自主管理。衛生局也呼籲消費者，如發生疑似食品中毒事件，應儘速就醫，以利醫師評估是否為疑似食品中毒案件通報衛生單位調查，並協助採樣、保存就醫單據、診斷證明書等；針對損害賠償，消費者可向市府消費者服務中心專線1950申訴。