《媽媽咪呀！》睽違6年旋風登台！經典名曲一響全場嗨翻

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▲《媽媽咪呀！》彩排，帶給台灣一場最歡樂的音樂劇。（圖／寬宏藝術提供）

百老匯經典音樂劇《媽媽咪呀！》睽違6年再度來台演出，主辦單位特地在首演當日開放媒體拍攝獨家彩排畫面！劇團一連演出２首瑞典天團「ABBA合唱團」的經典名曲〈Mamma Mia〉、〈Dancing Queen〉，熟悉的音樂一響起，在場所有人都忍不住想一起舞動，歡樂氛圍嗨翻全場。2024《媽媽咪呀！》25周年全球巡演來台，全台再度掀起《媽媽咪呀！》經典旋風，每一場幾乎是一票難求。在劇中飾演三位爸爸之一山姆的演員理查．斯坦丁表示：「聽到這個消息我們非常開心又興奮，很謝謝台灣觀眾給予的支持，會帶著一顆激動的心情上台演出。」飾演女兒蘇菲的艾莉．金頓也強調：「台北國家戲劇院真的是一個非常美麗的劇院，我們非常有榮幸可以在這個場館做演出，期待見到台灣觀眾！」《媽媽咪呀！》駐團導演亞當．菲爾波特更是提到，知道很多台灣觀眾都有看過本劇的電影，不過進到戲劇院欣賞現場舞台劇的版本，臨場感受力是最強大的，可以體驗專屬於現場演員的汗水與活力。演員理查．斯坦丁也說：「在戲劇院的表演是近距離的，當有演員在台上歌舞時，觀眾可以很直接的感受到演員所要表達的情緒與歌舞氛圍，更能讓劇迷親身融入劇情中，同時很期待給觀眾百分之百的熱情活力！」《媽媽咪呀！》整齣劇由ABBA合唱團膾炙人口的22首金曲貫穿，傳唱不朽歌曲〈Mamma Mia〉、〈Money Money Money〉、〈I Have A Dream〉。《媽媽咪呀！》劇情圍繞在待嫁少女蘇菲，希望在婚禮上由父親引領走上紅地毯，但是她不知道被自己偷偷邀請來的母親三位舊情人中，究竟哪一位才是自己的親生父親，於是在婚禮前夕展開尋找生父的驚險計劃！笑料百出的過程中不乏溫馨場面，讓觀眾陷入母女深情的動人瞬間，眼眶熱淚不斷。極致浪漫的音樂、無比歡樂的節奏，帶來快樂和正能量，無論男女老少，每位觀眾都能在這場音樂劇中找到共鳴，跟著故事中的主角們一起盡情享受人生，人人都能成為Dancing Queen。