彰化北斗透天厝大火！隔32房出租釀3死2傷　疑電動自行車電線短路

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今年7月間，彰化縣北斗鎮中山路一處透天厝發生火警，慘釀3死2傷悲劇，屋主被發現加蓋鐵皮違建，還將屋內隔間成32間房出租，建築1樓有私人神壇，另外還有電動機車販賣維修，且儲藏室堆放大量金紙及鋰電池，導致火勢燃燒迅速、並發生爆炸。消防局火調報告出爐，目前不排除為平房內一台二輪電動自行車，因電線短路引起火災。據了解，該建築為雙拼4層鐵皮屋加蓋，莊姓屋主夫妻住在右側透天厝，1樓為機車行店面及平房，平房一部分當儲藏室放雜物，及出租給行動不便的58歲顏姓男子，而雙拼透天厝加上平房，共隔成32間出租給未及移工及其他人。7月30日清晨6時許，1樓平房起火燃燒，住戶顏男、27歲黃男、26歲蕭女，因逃生不及被救出時已無生命跡象，送醫搶救宣告不治。經過約1個月時間調查，消防局火調報告出爐，發現平房內一台微型電動二輪車，其車頭及電瓶附近電源線路有可疑短路熔痕，經鑑定結果，不排除是電線短路導致引燃起火，彰化地檢署正積極偵辦、釐清案情。