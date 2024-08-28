賴清德、何佩珊授旗台灣代表團　勉勵國際技能競賽再創佳績

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▲總統賴清德致詞。（圖／勞動部提供）

▲勞動部長何佩珊致詞。（圖／勞動部提供）

為了即將登場第47屆國際技能競賽（WorldSkills Competition），台灣一共派出包括家具木工、美容、美髮等50個職類的58名選手前往法國里昂，將與超過1400名各國好手較量，總統賴清德、勞動部長和何佩珊今（28）日出席授旗典禮，期盼國手互相激勵士氣，奠定爭取最高榮譽的決心再創佳績。勞動部表示，總統賴清德、勞動部長何佩珊親臨會場共同主持授旗儀式，嘉勉國手長期以來備戰的辛勞，而在國手共同隊呼過後，則由賴清德頒授會旗予以國手代表隊長陳軒奕，期勉選手旗開得勝。賴清德表示，每名國手都對自己設定積極而嚴格的目標，選定具體技能勤下苦工，相信在世界的舞台一定可以獲得佳績，成為該領域無法取代的人才，並且勉勵國手們善用這些能量開拓更好的道路，也讓世界看見臺灣，政府也會持續擴大投資技職教育與增加國際交流，勉勵代表團爭取佳績，期待各位國手技壓群雄，旗開得勝。何佩珊指出，藉由提供資源支持參賽選手「比賽帶動訓練」，培養選手「手作能力」致力深化技職教育與產業訓練，並且結合教育部、經濟部與民間產業界力量，打造「學訓用」整合平台，重振技職復興之路，也為台灣培育多元人才，累積創新經濟動能。針對今年9月10日至15日在法國里昂亮相的第47屆國際技能競賽，何佩珊也在會前聯訪談到，她對國手有著十足的信心，也很希望藉由這樣的國際賽事，能讓世界看見台灣的技職實力，進而也使相關產業能夠發揚光大。勞動部指出，目前國際技能組織共有88個會員國，台灣代表團在前年舉辦的第46屆國際技能競賽奪下6金13銀6銅17優勝的佳績，也在57個參賽國家當中位居第三名，總獎牌數創下我國最高紀錄。