去香港別亂約人打羽球！港府新教材成性暗示密碼　羽球選手也傻眼

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▲香港教育局青春學子性衝動難耐不妨相約打羽球，立即引發香港網友熱議與嘲諷。（示意圖／翻攝自Pixabay）

如果你最近有計畫去香港旅遊，想跟當地人來一場痛快的羽毛球較量可要注意了，因為「打羽毛球」在香港已成為性暗示的最新密碼，羽毛球友成為代指床伴的新暗語，而這一切都是由於香港教育局日前推出的最新教材，建議學生們若感到性衝動不妨相約去打羽毛球，香港教育局的出發點或許是好意，可惜一出發就歪掉，連香港羽球代表隊選手也在社群網路發文吐槽，掀起熱議。綜合港媒報導，香港教育局近日推出的國中生「公民、經濟與社會科」教材中「合乎情禮的親密關係」單元，教育學生應發乎情止乎禮，拒絕婚前性行為，建議情侶之間可以填寫「承諾書」訂立界線，以免因一時衝動越界。教材中還建議學生若真的「控制不住」，可以相約到體育場打羽毛球發洩精力。青春學子性衝動難耐不妨相約打羽球，立即引發香港網友熱議與嘲諷，許多網友高喊「教練，我想打羽球」，「打羽毛球」在香港瞬間成為性暗示的最新說法。香港羽球代表隊選手李卓耀也跟上話題，在社群網路發文表示「今晚打下羽毛球」，並在文末附上兩個意味深長的表情符號。而另位香港羽球代表隊選手謝影雪更在社群網路發文直呼，「個個都約打羽毛球，難道個個都那麼鍾意打羽球咩？」讓網友笑翻。香港教育局建議「打羽毛球」按捺性衝動反而讓打羽球變成網友性暗示密碼一事，還登上國際媒體，包括美國《紐約時報》、英國《BBC》、韓國多家媒體均跟進報導，《紐約時報》還介紹了台灣的類似性暗示說法，就是約對方「來我家看貓咪後空翻」。香港議員江玉歡批評教育局的教材與社會脫節，完全不了解年輕人的心情。香港教育局則解釋，保護未成年學生，提升學生的自我保護意識是必要的，也是教材的應有之責。香港特首李家超則表示，由於教育涉及價值觀，每個人看法可能不同，最重要的是各方表達意見後，細水長流凝聚共識，再研究看看要如何推行。