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政治獻金案風波不斷！柯文哲遭爆「肖像使用權」收木可400多萬　

記者林盈君／綜合報導

▲柯文哲深陷政治獻金假帳風波，有媒體爆料，木可公司曾匯過400多萬到柯文哲私人帳戶，名義是肖像使用權。民眾黨發言人吳怡萱指出，一切都是依照合約進行。（圖／NOWnews資料照）
▲柯文哲深陷政治獻金假帳風波，有媒體爆料，木可公司曾匯過400多萬到柯文哲私人帳戶，名義是肖像使用權。民眾黨發言人吳怡萱指出，一切都是依照合約進行。（圖／NOWnews資料照）
近期，民眾黨主席柯文哲風波不斷，北檢除偵辦京華城案之外，同時持續跟進政治獻金假帳案，有媒體爆料，專案小組清查金流後，查出木可公司曾匯款一筆400多萬，到柯文哲的私人帳戶，名義為「肖像使用權」，引發爭議。對此，民眾黨發言人吳怡萱指出，相關細節將於明天29日召開記者會說明，並表示一切都是依照合約進行，針對不實爆料深感遺憾，也呼籲相關單位、有心人士不要誤導及帶風向。

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據了解，柯文哲深陷政治獻金假帳風波，目前北檢持續偵辦中，並搜索及約談多人到案說明，卻有媒體爆料，木可公司曾匯過400多萬到柯文哲私人帳戶，名義是肖像使用權，由於木可的出入帳，都是由柯的高中同學、李文宗負責，因此遭質疑是否透過木可並從中獲利？此舉引發爭議。

民眾黨發言人吳怡萱表示，該金額為柯文哲的授權金，因柯將肖像權授權給木可，所以一切均依照合約進行，並無不法，且授權金除了捐贈給相關的公益單位，也使用在民眾黨的黨務方面，痛斥不實爆料誤導大眾，也指出，明天29日將會在記者會詳細說明。

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