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南韓國會全數通過「具荷拉法」！9歲棄養她的媽媽拿不到遺產了

記者黃雅琪／綜合報導

▲南韓國會全數通過「具荷拉法」，9歲棄養具荷拉的媽媽，拿不到遺產了。（圖／具荷拉IG）
▲南韓國會全數通過「具荷拉法」，9歲棄養具荷拉的媽媽，拿不到遺產了。（圖／具荷拉IG）
南韓女團「KARA」成員具荷拉2019年輕生，得年28歲。兒時棄養具荷拉的媽媽，消失20年後突然現身要爭奪遺產，想繼承50％的財產，因此具荷拉的哥哥具浩仁向國會提出請願，盼能禁止未盡撫養義務的父母繼承子女遺產。根據《朝鮮日報》報導，今（28）日南韓國會全數通過這條「具荷拉法」的修改案，引起熱議。

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具荷拉生前曾受到網路暴力，2018年9月又爆出與髮型設計師男友崔鐘範互毆，具荷拉主張為相互施暴，在網路上發布相關照片、驗傷報告，她表示遭到對方打到子宮出血，並爆出崔鐘範偷拍性愛片威脅她，事業與身心均受沉重打擊，網友一度到青瓦台網路請願，要求嚴懲性暴力犯罪。

▲KARA新歌《Hello》收錄了已故具荷拉的歌聲，以「6人完整體」的形式呈現。（圖／具荷拉IG）
▲已故韓星具荷拉生母消失20年，突然現身要繼承遺產。（圖／具荷拉IG）
江南警察廳表示，2019年11月24日發現具荷拉身亡，得年28歲。具荷拉9歲時遭到親生母親棄養，一直到具荷拉輕生離世後突然現身，要求繼承女兒一半的遺產。

根據《朝鮮日報》報導，以禁止未盡撫養義務的父母繼承子女遺產的「具荷拉法」，今日於第22屆國會，以284票通過、2票棄權，無反對票全數通過。

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