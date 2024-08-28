大聯盟週報Week21／50轟50盜與63轟！大谷與賈吉挑戰不可能的紀錄

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洋基當家重砲「法官」Aaron Judge近期手感火熱，相當有望能締造洋基隊史1史無前例的超神紀錄。（圖／美聯社／達志影像）





上周末的各系列賽中，美國東岸的洋基球場與西岸的道奇球場都出現了向歷史大紀錄推進的重大事件。周五，道奇的大谷翔平在一天內先後完成本季第40次盜壘成功、第40支全壘打，洛杉磯道奇隊的大谷翔平在周五（台灣時間8月24日）敲出再見滿貫全壘打，本季第40支全壘打、第40次盜壘成功同場達標，成為大聯盟史上第6位完成單季「40轟40盜」的選手，周六再度開轟，以當前進度來推算打完162場例行賽，全壘打與盜壘成功數字將分別來到50.7、49.5，寫下史上第一個單季「50轟50盜」紀錄絕對不是夢想。在季賽尚未進入最後一個月的情況下，大谷就達成「40轟40盜」，這在過去絕對是難以想像的事，但現在他卻讓人感覺是游刃有餘，在球隊第131場、個人第126場出賽達成紀錄，這是史上最快，雖說要挑戰「50轟50盜」仍有相當難度，但成為史上第一位單季「45轟45盜」的選手，機會應該是相當大。大谷達成紀錄後，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「我認為40轟40盜是他在春訓時就已經在關注的目標。」羅伯茲的說法並不讓人意外，畢竟在去年球季末，大谷翔平就已經認清了2024年球季自己只有打擊的事實，他在今年要做的事，除了做好投球復健之外，就只有全力衝擊攻擊面上的數據。也就是說，要挑戰像是「40轟40盜」這種兼顧長打與速度的大紀錄，或許就只有今年有機會，畢竟明年球季開始，就得重回「投打二刀流」的身份，要拚這類的紀錄，基本上是不太可能的。開轟本來就是大谷的強項，比較讓人覺得新奇的是他在開季後沒多久就展現了盜壘的企圖心，先是在7月13日超越了原先由謝菲德（Gary Sheffield）所保持的指定打擊單季22次盜壘成功紀錄，7月28日打破了自己原本的單季26盜，在球季進行了還不到3分之2，就讓人嗅到了挑戰大紀錄的可能性。大谷在盜壘紀錄上的績效，已經成為媒體間的熱門話題，全季只有4次盜壘失敗紀錄，成功率高達90.1%，但比較讓人在意的是，像他這樣攻擊力強大的選手，需要格外花心思，或者 「分心」 去拚盜壘嗎？羅伯茲對此是歡迎的，他在先前就提過，大谷能了解盜壘的價值，知道這短短90呎的壘間距離所能帶來的貢獻度差異，一壘教練麥卡洛（Clayton McCullough）則是強調大谷在盜壘上一直持續在學習、在進步，這某種程度是因為他今年不必上場投球，所以能夠放更多心思在這方面。大谷翔成締造生涯第3個單季40轟球季，追上洋基隊賈吉與大都會的阿隆索（Pete Alonso），成為第3位達成這項指標的現役選手，如果能夠創造個人生涯第一個單季50轟球季，將打破由格林（Shawn Green）保持的單季49轟道奇隊史紀錄。周日在洋基球場，「法官」賈吉敲出個人本季第50、51支全壘打，幫助球隊以10比3擊敗科羅拉多落磯。賈吉成為大聯盟史上第5位至少3季敲出50支以上的選手，前4人分別是貝比．魯斯（Babe Ruth，4次）、馬怪爾（Mark McGwire，4次）、索沙（Sammy Sosa，4次）和「A-Rod」羅德里格茲（Alex Rodriguez，3次）。到上周為止，洋基以77勝54敗、0.588的勝率排名美聯東區第一，領先第二的巴爾的摩金鶯1.5場。以目前已賽131場的進度來換算162場例行賽打完，賈吉的全壘打數字將來到63.1，也就是剛好可以超越他在2022年的62轟、打破原先由馬里斯（Roger Maris）在1961年創下的單季61轟美聯紀錄。賈吉目前在51轟、122打點、0.465上壘率、0.736長打率與1.201的OPS值（上壘率+長打率）都高居大聯盟第一，打擊率0.333僅次於堪薩斯皇家小魏特（Bobby Witt Jr.）的0.347，再度拿下美聯年度MVP幾乎沒有對手。洋基陣中另一位重砲手史坦頓（Giancarlo Stanton）說：「這太脫離現實了，他每天都會做一些特別的事情，讓你理所當然地認為他有多出色，他對我們的進攻和整個球隊來說有多麼重要。」OPS值1.035在整個大聯盟僅次於賈吉的索托（Juan Soto），球季結束後就會成為自由球員，周日比賽中登場時，球迷不斷高喊著「索托請留下來」，他笑著說這要去問洋基總管凱許曼（Brian Casjman）。對於賈吉的超神表現，索托更有感，並表示邦茲（Barry Bonds）的單季73轟大聯盟紀錄並非不可動搖的，「如果聯盟中有任何人可以做到這一點，我認為那就是他（賈吉）了。」相對於單季62轟、打敗大谷翔平拿下美聯MVP的2022年球季，賈吉今年的各項數據是全面提昇的，雖然球季還有大約5周才會結束。這很難想像他在5月2日時的打擊率只有0.197，當時球迷與媒體間多少有一些質疑的聲音，但他也只淡淡地表示，再給一點時間調整。結果他5月以0.361打擊率、14轟和1.397的OPS收尾，6月0.409打擊率、11轟和1.378的OPS值，7月稍微「低調」些，打擊率0.318、8轟、OPS值1.106，8月還有6天才要結束，就已經有12轟，打擊率0.425。「他根本就是在打電動，」史坦頓表示，「這就是世界上最好的選手所做的事，他讓這些看起來變得很容易。我們都靠打球吃飯，而他每天晚上都讓人驚嘆不已，我只能慶幸他在我們這邊。」3年前，芝加哥白襪難得地完成連兩年打進季後賽的成就，2020年最得美聯外卡資格，2021年則是贏得美聯中區冠軍。但就在周日（台灣時間8月26日）以4比9輸給底特律老虎之後，寫下隊史第一次連續兩季都吞下百敗的難堪紀錄。去年由格里福爾 (Pedro Grifol)執掌兵符的第一年，白襪以61勝101敗作收，今年戰績一路黑之後，格里福爾已經被炒魷魚，由塞茲摩爾（Grady Sizemore）擔任臨時總教練，但在例行賽才打完131場時，就已經累積達百敗。白襪成為史上第4支在9月開始前就吞下百敗的球隊，先前的3次紀錄分別是1899年的克里夫蘭蜘蛛、1962年的紐約大都會與2003年的底待律老虎。史上最快百敗，白襪並非紀錄保持者，1916年的費城運動家在第130場吞下百敗（29勝1和100敗），但白襪今年仍有機會寫下不少與最爛戰績有關的紀錄。首先上史上單季最多敗。這項紀錄當然是實施單季162制之後才發生，目前的紀錄是1962年大都會的120敗，而白襪目前31勝100敗，按進度來推算，打完162場的敗場數字是「123.66」。其次是單季最低勝率。先決條件必須是以「現代棒球」（1900年以後），1899年的克里夫蘭蜘蛛的0.130勝率（20勝134敗）基本上是不可能打破的紀錄，現代棒球的單季最低勝率保持者就是1916年的費城運動家，全季36勝117敗，勝率0.235，而白襪目前的勝率也只有0.237。至於白襪隊史單季最多敗與最低勝率，原本的1970年單季106敗、1932年勝率0.325，都相當有可能被刷新。