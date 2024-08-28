民眾黨緊急加開會議！未提柯P去留　民代挺柯籲主席三思

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民眾黨主席柯文哲爭議連環爆，繼政治獻金假帳案之後，又坦言拿了選舉補助款7380萬入袋，也證實拿4300萬現金購置立院附近商辦，民眾黨後院失火，今（28）日晚間緊急加開幹部會議，外界關注是否討論柯文哲暫別黨魁，民眾黨發言人吳怡萱回應並未討論此事，主席在會中也沒有提，但民代有問及此事，希望主席能夠再想想。民眾黨今晚間緊急加開幹部會議，外界關注是否討論柯文哲暫別黨魁，歷經一小時後柯文哲面對媒體提問笑而不答便離開。吳怡萱受訪說，晚上主要是跟黨內重要幹部跟黨公職說明查帳狀況，在記者會前先讓大家了解全貌。吳怡萱說，而後續黨公職也逐一發表想法，大鳴大放，讓地方的聲音傳到黨中央來，讓溝通交流更密切，也穩定支持者與基層。至於媒體報導柯文哲暫辭別黨魁，吳怡萱表示自己真的不曉得，也沒聽說，會中主席沒有提到這件事，但民代有問及此事，希望主席能夠再想想，而主席未做回應。至於外傳柯暫別黨魁，立委黃國昌與中央委員林富男有望成為代理主席，但晚間皆缺席會議，引發聯想。吳怡萱說，不用預設立場，今天中午林富男就有參與中央委員會議，不用過度連結。