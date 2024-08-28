舊振南135週年！「漢餅文化永續特展」探索漢餅價值與珍貴

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▲舊振南董事長李雄慶（右）、總經理李立元（左）出席「漢餅．展 Rich Flavor．Rich Tradition」常設展。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲「漢餅．展 Rich Flavor．Rich Tradition」常設展於舊振南漢餅文化館展出。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲「漢餅．展 Rich Flavor．Rich Tradition」常設展於舊振南漢餅文化館展出。（圖／記者陳美嘉翻攝）

舊振南今年迎來135週年慶，即日起於漢餅文化館推出「漢餅．展 Rich Flavor．Rich Tradition」常設展，現場以1塊漢餅出發、3大重點單元，打造5感互動體驗，邀請民眾透過手作、展覽及文化故事、互動遊戲、品餅，一同與舊振南共同慶祝135+的文化「禮」程。「舊振南漢餅文化館」於2016年成立，逾3000多個日子不遺餘力地推動屬於臺灣生活與禮俗的飲食文化。今年度135週年特別藉由常設展方式，以永續思維去執行規劃，實踐SDG4優質教育內容目標，讓更多學子都能獲得永續發展所需的知識，尊重文化多樣性，以及文化對永續發展的貢獻。展區入口便由視覺震撼的「生命餅牆」開始，娓娓道出漢餅與生命禮俗的連繫、糕餅歷史與產業關係、以至溝通漢餅與日常生活結合的重要性。整體空間以雅黃木質調的當代風格為設計走向，呼應漢餅烤焙後溫潤色彩。每個單元蘊含許多設計巧思、包含以儀式祝福原音重現、驚喜連連的敲餅體驗、解析美味糕點的特色、糕餅產業獨有的斤兩文化互動遊戲，觀展最後設置年度餅紋祝福卡製作體驗，層層印下寓意吉利的餅紋祝福帶回家。展區最後亮點為長七公尺巨幅畫作，由新銳藝術家徐丹語歷時三年的創作，豐富描繪出貫穿百年時光的台灣禮俗與飲食文化的重要場景，飲食與傳統禮俗密不可分。此畫作同步出版成文化繪本。文化繪本接下來規劃也會擇以公益銷售方式，凡於舊振南線上或門市購買「禮俗臺灣.百年時光」文化繪本，由舊振南以捐出每本銷售金額的50%，資助更多全台偏鄉特偏的學童，讓孩⼦擁有更多食育學習的機會與體驗。