文泰一性犯罪害慘隊友　NCT和團員道英、泰容火速切割退追IG

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▲NCT成員道英、在玹追蹤中的人變為0，切割泰一。（翻攝自IG）

SM娛樂今發出聲明，指出最近確認NCT泰一（文泰一）涉及性犯罪刑事案件，被列為嫌疑人，由於事態嚴重，因此決定將他退團，「目前泰一正在積極配合警方調查，並將根據調查進展提供進一步的聲明。」NCT官方社群也取消追蹤泰一的帳號，隊友道英、泰容也已經退追泰一，其中在玹更是受到波及，首次單飛活動，原訂29日舉辦的活動也確定延後。南韓男團NCT出道8年，各個團員長相帥氣兼具超強實力，受到許多粉絲喜愛。成員泰一曾在去年發生車禍，右大腿骨折需要手術治療，也因此缺席當時即將舉行的演唱會，如今又捲入性犯罪事件，重創演藝事業，不只是官方社群，團員道英、泰容也都退追他，SOLO出道在玹活動則是直接取消。我們確認泰一最近涉及性犯罪刑事案件，被列為嫌疑人。在進一步調查事實關係時，我們意識到該事件的嚴重性，因此決定無法讓泰一再繼續參加團隊活動，經與泰一討論後決定其退出團隊。目前泰一正在積極配合警方調查，並將根據調查進展提供進一步的聲明。對於我們的藝人引起的爭議，我們深表歉意。