NCT文泰一對未成年下手？SM娛樂員工怒斥「不配」　韓警方回應了

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▲微博開始瘋傳泰一犯了什麼罪。（圖／翻攝自微博）

▲NCT泰一涉及性犯罪，事態嚴重遭到SM娛樂踢出團體，3年前他開設IG時，不到2小時就達到百萬追蹤。（圖／翻攝自泰一IG）

南韓團體「NCT」30歲成員文泰一（泰一）因涉及性犯罪刑事案件，被SM娛樂退團切割，團員道英、泰容也都在第一時間退追泰一的社群帳號，由於事發突然，網路上掀起一波腦補大會，還傳出泰一涉及的是未成年犯罪，對此韓國警方也出面說明。SM娛樂28日發出聲明，指出最近確認NCT泰一（文泰一）涉及性犯罪刑事案件，被列為嫌疑人，由於事態嚴重，因此決定將他退團，「目前泰一正在積極配合警方調查，並將根據調查進展提供進一步的聲明。」除了NCT官方退追泰一之外，還有SM娛樂員工在限時動態中打出，「各位，不要把眼淚浪費給不配的人。」由於SM娛樂自爆泰一涉及性犯罪，更大動作將他退團，外界也開始討論他到底犯了什麼滔天大罪，微博更傳言，「他這種應該嚴重到不能再嚴重了，應該是社會事件，一般的塌房事件員工都是事不關己」、「都直接退團了，這案件能小到哪去」、「這個泰一從2023年就涉足隱藏攝像機犯罪」，還有人說泰一對11歲女童下手，造成對方下體受傷。不過截至目前為止都是網路傳言，SM娛樂並未對此公開說明。據《朝鮮日報》報導，首爾方背警察署署長崔英基表示，目前只知道泰一正在接受調查，但強調並不是「未成年同性犯罪」。我們確認泰一最近涉及性犯罪刑事案件，被列為嫌疑人。在進一步調查事實關係時，我們意識到該事件的嚴重性，因此決定無法讓泰一再繼續參加團隊活動，經與泰一討論後決定其退出團隊。目前泰一正在積極配合警方調查，並將根據調查進展提供進一步的聲明。對於我們的藝人引起的爭議，我們深表歉意。