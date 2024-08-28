輝達財報前　經濟學人：兩個矛盾恐阻礙輝達前景！都與台積電有關

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▲根據目前市場觀察，輝達很可能在明年就會超越蘋果，成為台積電的最大客戶。（圖／記者張勵德攝）

輝達（NVIDIA）財報即將在美股週三收盤後揭曉，全球投資人均屏息等待。而在輝達財報公佈前，《經濟學人》報導以「什麼能夠阻止輝達狂熱？（What could stop the Nvidia frenzy？）」為題自問自答，指出「兩個矛盾」恐成輝達的絆腳石，且兩者都與台灣的「護國神山」台積電有關。《經濟學人》報導先介紹了輝達今時AI晶片霸主的地位，在美股喊水會結凍，許多投資人唯輝達馬首是瞻，看衰輝達的人幾乎已經在市場上瀕臨絕種。不過，報導隨後指出，如果各大投資銀行與對沖基金停下來喘口氣、想一想，那麼輝達所創造的榮景背後，其實潛藏著兩個矛盾。第一是英偉達設計晶片但不生產晶片，生產晶片的工作落在台積電的手中。而隨著市場對輝達晶片的需求大增，輝達已經成為台積電僅次於蘋果的第二大客戶，且根據目前市場觀察，輝達很可能在明年就會超越蘋果，成為台積電的最大客戶。儘管輝達與台積電休戚與共、緊密相連不能說是壞事，但是兩家公司的產品週期卻出現了分歧。黃仁勳今年稍早曾表示，輝達每年都會推出一款新的、更出色的AI晶片，而不是每隔幾年。這項承諾也讓台積電必須瘋狂擴充產能，才有機會滿足輝達的訂單。但是台積電的擴廠節奏與輝達每年推一款改良晶片的計畫相比，兩者如何調適成為問題，輝達Blackwell最新晶片出貨的延遲，便被《經濟學人》認為是兩家公司步調無法一致的早期徵兆。第二個矛盾也與輝達對台積電的依賴有關，由於晶片生產的數量與效率實際上操控在台積電手上，輝達要滿足投資人對晶片銷售不斷成長的樂觀預期，唯一操之在己的方法就是提高價格。Blackwell晶片的價格比上一代晶片高出20～25％，輝達確實承諾每一代晶片性能都會有所提升，所以每單位運算能力的成本或許實際上有所下降，但對客戶來說，由於價格在上漲，感受上還是會覺得性價比提升的速度不夠快。這可能會導致那些追求更優性價比的客戶轉而尋找其他晶片公司，幾乎每家科技大廠，像是Google、Meta、微軟和特斯拉都在投資於自家的晶片設計，AMD今年AI晶片銷售的成長也說明市場上出現越來越多競爭者。中國企業受到美國政府的禁令，在購買輝達晶片時遭遇阻礙，這也會促使中國企業設法找出路繞過輝達，對於輝達的市場佔有率同樣存在負面影響。《經濟學人》最後結論，詢問ChatGPT的成本可能高達Google搜尋的7倍，除非出現一款殺手級應用，否則生成式AI在變得更便宜之前，很難在市場上被大量採用。輝達若維持AI晶片目前的訂價策略，可能會導致AI熱逐漸退燒，若輝達降低價格來維持各科技公司持續投入開發AI，又可能會傷及輝達的利潤率。輝達榮景能持續多久仍待觀察，但是「非理性繁榮」的氣息已經逐漸濃烈。