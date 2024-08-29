京華城案風暴擴大！應曉薇列被告赴北檢　凌晨遭檢方聲押禁見

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▲台北地檢署持續偵辦京華城案，議員應曉薇、沈慶京遭列被告，28日晚間赴北檢複訊。（圖／記者葉政勳攝）

台北地檢署持續偵辦京華城案，27日晚間，拘提國民黨台北市議員應曉薇，28日上午，北檢指揮廉政署，兵分多路搜索48處地點，約談多位證人與被告，其中包括威京集團主席「威京小沈」沈慶京，晚間11時許，應曉薇、沈慶京紛紛抵達北檢，訊後，檢方認定應曉薇涉貪污罪嫌重大，恐有逃亡之虞，向法院聲押禁見，全案朝貪污治罪條例違背職務行、收賄罪偵辦。據了解，柯文哲任職台北市長期間，遭控護航京華城容積率，今年5月間，北檢分他字案偵辦，將柯文哲等人列為被告，本月12日，以被告身分約談前北市副市長彭振聲到案，彭振聲於任職期間，擔任京華城改建案都委會主委，訊後諭令限制出境、出海、限制住居。檢廉調查，2020年2月間，京華城透過應曉薇找彭振聲，請求將陳情案送交都委會，但彭振聲認為須先經都發局評估而拒絕。同年3月間，柯文哲與應曉薇的「便當會」結束後，威京集團陳情信就送到市長室，之後柯文哲交辦都發局處理，應曉薇被質疑是中間牽線人，其與男友王尊侃都被列為被告。對此，應曉薇喊冤表示，只是傳達市民陳情案，也強調「身正不怕影子斜」。檢廉今天上午發動突擊搜索，兵分多路搜索威京集團、台北市議會等，以及應曉薇、沈慶京等人住處，並約談包括應曉薇的2名助理、王姓友人、京華城董事長陳玉坤等6名被告及12名證人。深夜11時許，應曉薇、沈慶京移送北檢複訊，訊後，應曉薇遭檢方聲押。