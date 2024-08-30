涉行賄應曉薇4500萬！沈慶京遭檢方聲押　北院凌晨裁定羈押禁見

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▲京華城案持續延燒，威京集團主席沈慶京遭檢聲押，北院29日晚間召開羈押庭，30日凌晨裁定羈押禁見。（圖／NOWnews攝影中心）

京華城案持續延燒，北檢28日指揮廉政署，兵分多路搜索48處地點，約談6名被告到案，其中包括威京集團主席「威京小沈」沈慶京、北市議員應曉薇、應曉薇吳姓助理、應曉薇男友王尊侃、京華城董事長陳玉坤等，北檢複訊後，應曉薇、吳姓助理、沈慶京遭檢方聲押，北院29日晚間召開羈押庭，30日凌晨，裁定3人均羈押禁見。今年5月間，北檢分他字案偵京華城案，柯文哲遭控於任職台北市長期間，疑似護航京華城容積率，柯文哲等人被列為被告。本月12日，北檢約談前北市副市長彭振聲，訊後諭令限制出境、出海、限制住居。檢廉調查，2020年2月間，京華城透過應曉薇找彭振聲，請求將陳情案送交都委會，但彭振聲認為須先經都發局評估而拒絕。同年3月間，柯文哲與應曉薇的「便當會」結束後，威京集團陳情信就送到市長室，柯文哲交由辦都發局處理，應曉薇被質疑是牽線人，其與男友王尊侃都被列為被告。對此，應曉薇喊冤表示，只是傳達市民陳情案。檢廉於28日上午發動突擊，兵分多路搜索威京集團、台北市議會，以及應曉薇、沈慶京等人住處，並約談包括應曉薇的2名助理、王姓友人、京華城董事長陳玉坤等6名被告及12名證人。28日晚間應曉薇、沈慶京移送北檢複訊，訊後應曉薇、沈慶京遭檢方聲押，29日晚間，北院裁定應曉薇羈押禁見，30日凌晨，裁定沈慶京羈押禁見。