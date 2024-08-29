台韓職籃交流賽／韓國水原KT音速彈球星踢館　對決戰神、夢想家

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▲2024台韓職籃交流賽賽程表。(圖/匯傑國際行銷提供)

今夏最受矚目的台韓交流賽即將來臨！為新球季備戰之際，水原KT音速彈首度來台並與台籃球隊進行交流，這也是首次首支來台移地訓練之KBL球隊，9月14日、15日於臺北和平籃球館分別迎戰臺北台新戰神、福爾摩沙夢想家，9月18、19日再與新北國王、新北中信特攻於各自訓練場館進行交流。14、15日於和平館舉辦的公開交流賽，票價以350元起依照不同區域區分，更額外提供團體購票專案折扣，門票預計8月30日中午12:00於STANCAVE台灣運動售票電商平台全面開賣。球迷們不僅有機會親眼目睹球星風采，14、15日超高人氣韓職雙棲啦啦隊「KT Sonicboom Cheerleaders」成員김진아（中譯：金晶兒）、김한슬（中譯：金韓璱）、신세희（中譯：申世希）、이금주（中譯：李今珠）也將首度來台為球隊應援，分別與Taishin Wonders、Formosa Sexy一同在場邊應援，還精心準備大合舞，球迷們有機會與女神們近距離互動。