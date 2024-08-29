帕運／代表團首度提供中華隊運動中心、膳食公寓等後勤支援服務

我是廣告 請繼續往下閱讀

本屆帕運我國選手至巴黎出賽，教育部今派人前往視察運動中心及膳食公寓時表示，政府重視運動平權，本次帕運代表團規劃後勤支援時，目的就是讓帕運選手在為國爭光同時，充分感受被重視的感覺。比照巴黎奧運模式，教育部體育署輔導中華帕拉林匹克總會及國家運動訓練中心在選手村外設置物理治療、運動中心及膳食公寓等服務，其中位於勒瓦盧瓦市的運動中心讓桌球、羽球、跆拳道及柔道選手有額外的訓練場地，同時備有「營養加油站」，讓選手能夠在訓練結束後立即補充營養。次長張廖萬堅今天前往視察運動中心，除了勉勵羽球好手方振宇以平常心面對，調整心態跟節奏，展現自己平常的實力，也與我國桌球代表隊相見歡，更受到勒瓦盧瓦市的體育處副處長Patricia Nodari的歡迎，張廖萬堅次長也將文化總會為巴黎奧帕運製作的台灣藍鵲玻璃套杯組，致贈給副處長，感謝勒瓦盧瓦市對臺灣展現友好情誼。次長張廖萬堅指出，自己曾多次到國訓中心與奧運、帕運選手吃飯，貼身了解選手的需求，「他們都說這次感覺很被重視，甚至做夢都沒有想到，能夠得到這種待遇。」，次長表示，尤其帕運選手的感受最為明顯，加上又是第1次進駐國訓中心，「他們也更想要拿出表現，為國人展現辛勤訓練的成果」。在追求運動平權的概念下，次長強調這次的後勤團隊是標準配備，未來待遇只會更好，並表達國家對奧運、帕運選手同等重視，「後勤支援的到位，以及政府對選手待遇的提升，給予帕運選手們繼續拼戰的動力，形成正面循環。」