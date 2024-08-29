非科技業首例！巴菲特旗下波克夏市值破1兆美元　關注傳統經濟

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股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的控股公司波克夏（Berkshire Hathaway），當地時間28日達到市值突破1兆美元的里程碑，成為美股首間「兆元俱樂部」成員中的非科技公司，其他兆元成員還包括輝達、微軟、蘋果、亞馬遜、臉書母公司Meta、谷歌母公司Alphabet。有分析指出，與「兆元俱樂部」的其他幾家公司不同，波克夏以其對傳統經濟（old economy）的關注而聞名。根據財經外媒《CNBC》報導，CFRA Research的波克夏分析師賽菲特（Cathy Seifert）表示，波克夏市值達這項里程碑，證明了公司的財務實力和經營價值，尤其波克夏又是當今為數不多的綜合企業之一，意義相當重大。報導指出，儘管持有蘋果公司股份的多寡，是波克夏近年相當受矚的部分，但波克夏以其對傳統經濟產業的關注聞名，巴菲特在20世紀60年代，取得了前身為紡織企業的波克夏經營權，並將該公司轉變為一個龐大的帝國，涵蓋保險、鐵路、零售、製造和能源，擁有無與倫比的資產負債表和資金堡壘。報導提到，波克夏市值破1兆美元一事，是對巴菲特及其管理團隊的致敬，包含讓波克夏得以立基的傳統經濟產業。然而，投資銀行「TD Cowen」的分析師克里格曼（Andrew Kligerman）也提醒，與不屬於波克夏業務組成主要部分的科技公司相比，這些傳統企業的估值相對要低；此外，波克夏是透過企業集團結構來實現這一目標，這種模式被許多人視為過時，畢竟過去幾十年來，已有越來越多企業轉向專業化。