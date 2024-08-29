涉行賄京華城案！沈慶京、應曉薇雙雙遭聲押　陳玉坤1200萬交保

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檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲任職於台北市長期間，京華城土地容積率遭疑圖利，28日上午，北檢指揮廉政署，兵分多路搜索48處地點，約談6名被告到案，其中包括威京集團主席「威京小沈」沈慶京、北市議員應曉薇、京華城董事長陳玉坤等，晚間6人赴北檢複訊，依違背職務行收賄罪嫌，今（29）日凌晨向法院聲請將應曉薇、沈慶京，以及應的助理吳順民3人羈押禁見；京華城董事長陳玉坤則以1200萬元交保。今年5月間，北檢分他字案偵京華城案，柯文哲遭控於任職台北市長期間，疑似護航京華城容積率，柯文哲等人被列為被告。本月12日，北檢約談前北市副市長彭振聲，訊後諭令限制出境、出海、限制住居。檢廉調查，2020年2月間，京華城透過應曉薇找彭振聲，請求將陳情案送交都委會，但彭振聲認為須先經都發局評估而拒絕。同年3月間，柯文哲與應曉薇的「便當會」結束後，威京集團陳情信就送到市長室，柯文哲交由辦都發局處理，應曉薇被質疑是牽線人，其與男友王尊侃都被列為被告。對此，應曉薇喊冤表示，只是傳達市民陳情案。檢廉28日上午發動突擊，兵分多路搜索威京集團、台北市議會，以及應曉薇、沈慶京等人住處，並約談包括應曉薇的2名助理、男友王尊侃、京華城董事長陳玉坤等6名被告及12名證人。據了解，有消息傳出應曉薇一度想出境，不過移民署攔下，檢廉27日晚上在桃園將應曉薇拘提到案，因涉犯重罪且有逃亡之虞，因此發動拘提。並在28日兵分48路展開大動作搜索，並傳喚應曉薇辦公室執行長王尊侃、京華城董事長陳玉坤等一共6名被告、12名證人說明，全案朝貪污治罪條例偵辦。北檢複訊後，應曉薇被以涉犯貪污治罪條例違背職務收賄罪聲押禁見，助理吳順民、沈慶京也被聲押禁見。京華城董事長陳玉坤1200萬交保候傳，應曉薇助理陳佳敏200萬元交保，應曉薇辦公室執行長王尊侃500萬元交保候傳。