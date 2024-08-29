謝淑薇出賽！美國網球公開賽29日賽程、戰況與免費轉播資訊一次看

2024年美國網球公開賽，自8月26日到9月9日登場，台灣女雙好手謝淑薇今（29）日一日兩戰，先是在台灣時間上午7時30分在混雙跟搭擋波蘭男將傑林斯基（Jan Ziekinski）出賽，面對美國組合 Rajeet Ram／Katie Volynets，晚間11時將在女雙賽事跟梅騰絲（Elise Mertens）出戰中國張帥、K·美拉德諾維奇組合，《NOWnews今日新聞》也為讀者整理美網轉播、免費直播、賽事等相關資訊。
美國網球公開賽是全球網球最高獎金賽事，吸引了許多世界頂尖選手的參與，包括多屆大滿貫冠軍得主 喬科維奇（Novak Djokovic）、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、瓦林卡（Stan Wawrinka），以及女網冠軍 大坂直美（Naomi Osaka） 和 安德里斯庫（Bianca Andreescu）。
中華電信MOD頻道博斯運動一台（第76台）、博斯網球台（第243台） 及 博斯魅力台（第248台） 將轉播賽事，球迷可以鎖定電視或是線上收看相關賽事。
美網公開賽是什麼? 比賽怎麼打
美國網球公開賽，又稱「美網公開賽」、US OPEN。美國網球公開賽便是每年度的網球大滿貫中第四項，同時也是最後一項的大型國際網球賽事。每年度的美網公開賽賽程皆舉辦在8月底至9月初於美國紐約舉行，自從1978年之後便固定舉辦在紐約皇后區的國家網球中心，主球場名為亞瑟·艾許球場(Arthur Ashe Stadium)，以ATP創辦者命名，可以容納2萬3000名觀眾，是世界上最大的室外網球場哦。
美國公開賽的賽事可以細分為：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打和男女混合雙打五項網球賽事。其中美網的獎金最高，獎金總額可以高達至600多萬元（約1億9101萬台幣）。
美網男單賽事：
時間：
29日上午 8:30分 拉斯洛·傑雷 出戰 喬科維奇
美網女單賽事：
時間：
29日 23:00 Y·普丁塞瓦 出戰 王欣瑜
台灣球員出賽賽程：
女雙賽事
8月29日（64強）
01:35 詹皓晴／庫德梅托娃（Veronika Kudermetova） vs. 義大利 Elisabetta Cocciaretto／丹麥 Clara Tauson （勝出）
23:00 謝淑薇／梅騰絲（Elise Mertens） vs. 中國 張帥／法國 Kristina Mladenovic
混雙賽事
8月29日（32強）
07:30謝淑薇／傑林斯基（Jan Ziekinski） vs. 美國組合 Rajeet Ram／Katie Volynets
23:00 詹皓晴／克拉吉塞克（Austin Krajicek）vs. 捷克 Barbora Krejcikova／澳洲 Matt Ebden
何謂網球四大公開賽 大滿貫賽事？
澳洲網球公開賽（Australian Open）
硬地賽事（慢速硬地），是網球硬地賽事中聲望最高的2大賽事之一，每年1月份舉辦。
法國網球公開賽（French Open or Roland-Garros）
紅土賽事，是網球紅土賽事裡的最高榮譽，每年5-6月舉辦。
英國溫布頓網球錦標賽（Wimbledon Championship）
草地賽事，是網球草地賽事裡的最高榮譽，也是全世界聲望最高、歷史最久的網球賽事，每年6-7月舉辦。
美國網球公開賽（US Open）
硬地賽事（快速硬地），是硬地賽事中聲望最高的2大賽事之一，每年8-9月舉辦。
美網轉播資訊：
電視頻道：博斯網球台、MOMOTV、博斯魅力網、中華電信MOD
線上轉播：Hami Video（部分需付費）、四季線上
免費轉播：LINE TODAY（8強賽以後）、博斯網球台
文字實況轉播：
美國網球公開賽官網
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美網公開賽是什麼? 比賽怎麼打
美國網球公開賽，又稱「美網公開賽」、US OPEN。美國網球公開賽便是每年度的網球大滿貫中第四項，同時也是最後一項的大型國際網球賽事。每年度的美網公開賽賽程皆舉辦在8月底至9月初於美國紐約舉行，自從1978年之後便固定舉辦在紐約皇后區的國家網球中心，主球場名為亞瑟·艾許球場(Arthur Ashe Stadium)，以ATP創辦者命名，可以容納2萬3000名觀眾，是世界上最大的室外網球場哦。
美國公開賽的賽事可以細分為：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打和男女混合雙打五項網球賽事。其中美網的獎金最高，獎金總額可以高達至600多萬元（約1億9101萬台幣）。
美網男單賽事：
時間：
29日上午 8:30分 拉斯洛·傑雷 出戰 喬科維奇
美網女單賽事：
時間：
29日 23:00 Y·普丁塞瓦 出戰 王欣瑜
台灣球員出賽賽程：
女雙賽事
8月29日（64強）
01:35 詹皓晴／庫德梅托娃（Veronika Kudermetova） vs. 義大利 Elisabetta Cocciaretto／丹麥 Clara Tauson （勝出）
23:00 謝淑薇／梅騰絲（Elise Mertens） vs. 中國 張帥／法國 Kristina Mladenovic
混雙賽事
8月29日（32強）
07:30謝淑薇／傑林斯基（Jan Ziekinski） vs. 美國組合 Rajeet Ram／Katie Volynets
23:00 詹皓晴／克拉吉塞克（Austin Krajicek）vs. 捷克 Barbora Krejcikova／澳洲 Matt Ebden
何謂網球四大公開賽 大滿貫賽事？
澳洲網球公開賽（Australian Open）
硬地賽事（慢速硬地），是網球硬地賽事中聲望最高的2大賽事之一，每年1月份舉辦。
法國網球公開賽（French Open or Roland-Garros）
紅土賽事，是網球紅土賽事裡的最高榮譽，每年5-6月舉辦。
英國溫布頓網球錦標賽（Wimbledon Championship）
草地賽事，是網球草地賽事裡的最高榮譽，也是全世界聲望最高、歷史最久的網球賽事，每年6-7月舉辦。
美國網球公開賽（US Open）
硬地賽事（快速硬地），是硬地賽事中聲望最高的2大賽事之一，每年8-9月舉辦。
美網轉播資訊：
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線上轉播：Hami Video（部分需付費）、四季線上
免費轉播：LINE TODAY（8強賽以後）、博斯網球台
文字實況轉播：
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