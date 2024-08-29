陳晨威外婆過世奪MVP淚崩！主持人竟拱「跳舞給阿嬤看」挨轟白目

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▲陳晨威昨日比賽中敲出一記陽春砲讓樂天桃猿比分大灌血，被封單場MVP。（圖／資料照）

▲陳晨威（中）奪MVP上台領獎，談到過世的外婆忍不住落淚。（圖／沐妍IG）

▲沐妍過去也是啦啦隊女孩，現為樂天桃猿啦啦隊的專屬MC。（圖／沐妍IG）

▲沐妍說自己並非完人，但她心存善念沒有惡意，還是問心無愧。（圖／沐妍Threads）

中職樂天桃猿球隊昨（28）日在主場對戰富邦悍將，最終以5比3分數取勝。樂天桃猿外野手陳晨威賽後獲頒單場MVP，他領獎感言提到，自己摯愛的外婆近日剛過世，話說到一半陳晨威忍不住哽咽，前樂天女孩、球場主持人沐妍疑為了緩和氣氛，竟邀請陳晨威跳MVP舞，當場遭到婉拒；畫面曝光後也讓陳晨威的粉絲不滿，忍不住開嗆沐妍：「主持人準備被罵爆，有夠白目」、「這情緒還要叫人跳舞？」外野手陳晨威因外婆過世緣故，27日請一天喪假後，28日下午就火速歸隊熱身，被教練排先發上場。比賽開打後陳晨威強忍情緒、穩定發揮，最後在第7局敲出陽春砲幫助球隊得分，被冠單場MVP（最有價值球員）。但陳晨威領獎時依舊開心不起來，因為他說自己才剛送完最愛的外婆出殯：「今天回來比賽，情緒都還在」，能表現的這麼好，陳晨威也哽咽的說是外婆給他的力量和支持。陳晨威透露自己從小跟外婆生活在一起，如今面對生離死別真的特別捨不得：「很感謝阿嬤（外婆），讓我今天有好的表現，幫助球隊贏球，是給我最好的禮物，阿嬤也能好好的離開。」陳晨威也說自己之後會好好調適狀態，繼續認真比賽，替球隊搶分。聽到陳晨威的感性發言，台下不少球迷也紅了眼眶，哭成一片，而主持人沐妍見狀，疑似為了緩和球場悲傷氣氛，突然笑問陳晨威：「那MVP之舞，我們跳給阿嬤看？哈哈哈…可以嗎？」沐妍一說完話，立刻就被陳晨威皺眉頭婉拒，該片段曝光後也在YouTube上掀起討論。不少球迷被主持人的問話激怒，還有粉絲發現球場DJ放的音樂是蕭煌奇的〈阿嬤的話〉，在陳晨威發簽名球時又改放韓國女團熱歌〈Queencard〉，紛紛留言開嗆：「這主持人跟DJ都家裡死人還開心跳舞的喔」、「這情緒還要叫人跳舞？」「未看先猜，主持人準備被罵爆，有夠白目」、「放這什麼歌有尊重球員嗎？人家的家人剛走已經心情不好了還放，白目，而且還要跳舞」。不過也有球迷幫沐妍說話，「已逝者都希望親人不要為自己過於悲傷，今天神威（陳晨威）有好表現，阿嬤看到也會很開心，主持人也是從另一個角度去平復悲傷的情緒，並不是共情才叫安慰」、「沐妍做好她主持人的工作，該問的還是要意思問一下，又沒有逼神威（陳晨威），每次本人都不覺得怎麼樣都是那些自以為正義的人在那邊腦補亂罵」。沐妍本人則在Threads上發文回應，「我知道我不是一個完美的人，所以我更必須接受我不可能完美，包含做事、包含說話，我沒辦法一直活在被別人檢討每句話給怎麼說的生活下，因為那很主觀」，沐妍認為只要自己心存善念沒有惡意，「不管怎麼被指責，只要麥克風在我手上，我依然會做那個不完美但絕對問心無愧的人」。