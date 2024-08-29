買商辦比京華城案嚴重？媒體人酸柯文哲1做法：蓋世聰明

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民眾黨主席柯文哲近日陷入政治獻金疑雲，又被爆用4300萬補助款買商辦，而其在台北市長任內的三大案之一的京華城案，檢調已展開調查，北檢28日指揮廉政署兵分多路搜索48處地點，以被告身分約談議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、京華城董事長陳玉坤等6人。對此，媒體人謝曜州直言，京華城案會讓柯文哲面臨司法咎責，但真正政治誠信破產殆盡的，是買商辦這件事。謝曜州28日在臉書發文指出，柯文哲信誓旦旦，說競選經費一毛都不會進私人口袋，現在7000萬補助款真的進自己口袋，民眾黨硬凹說不是競選經費、是補助款，說自己有個奇耙規定可以三分之二給候選人用。真是蓋世聰明，藍綠都想不到可以這樣扭曲原本法規的精神。「賴侯真是傻，沒有搶這筆錢給自己揮用。競選經費跟補助款，一樣都是人民的錢啊！法規上補助款是給政黨運用。」謝曜州痛批，選前喊窮，鼓吹小草用便當錢支持阿北，結果應該給黨用的補助款，拿來買自己要用的辦公室。「阿北主張的公開透明都是笑話。聽說現在有8%的人對阿北不離不棄，當阿北的能力操守都不再，你們迷戀的是他的肉體嗎？」