檢調突出手京華城案　媒體人曝關鍵：發現應曉薇可能要做這事

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台北地檢署持續偵辦京華城案，28日上午，北檢指揮廉政署兵分多路搜索48處地點，以被告身分約談議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、京華城董事長陳玉坤等6人；晚間11時許，應曉薇、沈慶京紛紛抵達北檢，訊後，檢方認定應曉薇涉貪污罪嫌重大，恐有逃亡之虞，向法院聲押禁見，全案朝貪污治罪條例違背職務行、收賄罪偵辦。對此，媒體人謝寒冰認為，檢調之所以突然之間出手，是因為監測到資金有不同的流向，所以他們認為應曉薇可能要跑。謝寒冰28日在節目《盧秀芳辣晚報》表示，檢調突然之間出手是因為監測到資金有不同的流向，認為應曉薇可能要跑。謝寒冰說，應曉薇是台北人，27日就打算從台中去香港了，到了台中被限制出境，因此應曉薇28日早上就知道自己要被調查，所以相對較鎮定。謝寒冰指出，檢調跑到威京集團主席沈慶京家時，沈慶京嚇一大跳，據說他本來不開門。謝寒冰說，沈慶京可能認為檢調不會這麼快，而他發出的聲明是早就寫好的，而非臨時寫的。謝寒冰直言，沈慶京這篇聲明有很多貓膩，內容提到自己不可能行賄，因一輩子都沒有這種習慣，也說柯文哲不可能跟沈慶京收賄；但奇怪的是，沈慶京這麼嫉惡如仇，說郝市府時代以及柯市府時代都有官員跟他收賄，以沈慶京的地位以及政商關係，應該不怕被反撲，那為什麼不舉發他們？