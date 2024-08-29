台灣中秋節越來越沒氣氛了！眾人揭「真實理由」　全場一致認同

中秋節下個月即將到來，每到這個時候，親朋好友就會開始相約團聚烤肉，雖然何時都能吃烤肉，但中秋節烤肉已經成為台灣的標配文化之一。不過，你是否發現近幾年來，中秋節已經沒辦法體會「一家烤肉萬家香」的熱鬧氛圍？不論是河堤烤肉趴，還是街道巷弄鄰居在門口烤肉的景象也是越來越少見，近日，就有網友討論相關話題，引起廣大迴響。
2024中秋節在9月17日！烤肉是台灣的獨有文化
中秋節就是每年的農曆八月十五，八月就是秋天的第二個月，原本名為「仲秋」，後來改為「中秋」，相關的傳說則是有《嫦娥奔月》、《后羿射日》等，在習俗上，人們會在中秋節吃月餅、吃柚子以及團聚賞月，但烤肉其實不是中秋節在歷史上約定俗成的習俗。
那台灣怎麼會有中秋節烤肉的文化？說法其實分很多種，有人認為是因為早期在中秋節前後，有烤肉醬推出廣告，打出「一家烤肉萬家香」的口號，帶起中秋節烤肉風潮；另外一說則是早年新竹地區是烤爐製造大本營，因為外銷不景氣，後來廠商轉為內銷，加上烤爐價格低，越來越多人購買，在中秋節時除了賞月之外，烤肉變成一個附加的餘興節目等，結果搭配烤肉醬廣告，因此讓中秋節烤肉成為台灣的獨有文化。
台灣中秋節越來越沒氣氛是真的！眾人揭真實理由
然而今年的你收到中秋節烤肉邀請了嗎？就有網友在PTT貼文指出「小時候過中秋節時，一定都會有烤肉活動，甚至還會連續烤肉好幾天，不過從這幾年開始，根本沒有人中秋節在約烤肉，烤肉次數越來越少，怎麼現在中秋節越來越沒有氣氛了啊？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這麼熱又要收拾，現在真的很少人戶外烤肉了」、「烤肉架真的已經放在倉庫好久了，現在都在家用電烤盤吹冷氣吃」、「還是會烤肉，只是不是在家裡就是到燒肉店用餐了，不用收拾也能吹冷氣」、「戶外烤肉真的已經退流行，電烤盤這幾年是主流，在家烤肉還能吹冷氣」、「戶外烤肉收拾真的太過麻煩，天氣也變超熱，影響超大。」
南部居民最有感！戶外烤肉已經大退流行
綜合網友意見，其原因在於「戶外烤肉」在近幾年確實大退流行，隨著電烤盤商品變多、燒肉品牌越開越多，不少人不想在戶外被蚊蟲叮咬、加上天氣太熱，許多人都在家吹冷氣爽吃烤肉，加上戶外烤肉收拾跟備料非常麻煩，近幾年許多人甚至直接到燒烤店用餐，完全不用收拾成為新型慶祝中秋的方法。
《NOWnews》也實際問到住在台南的28歲的劉先生，他則也有感表示，南部因為大部分都是透天厝，自己小時候每一戶都會在家門口烤肉，整條街上熱鬧滾滾，但大概3、4年前就已經沒有這個景象，連自己家也不烤肉了，到去年整條住宅20幾戶剩下一戶在烤肉，「天氣越變越熱，現代人也都不想做麻煩事，肯定還是有影響的。」
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中秋節就是每年的農曆八月十五，八月就是秋天的第二個月，原本名為「仲秋」，後來改為「中秋」，相關的傳說則是有《嫦娥奔月》、《后羿射日》等，在習俗上，人們會在中秋節吃月餅、吃柚子以及團聚賞月，但烤肉其實不是中秋節在歷史上約定俗成的習俗。
那台灣怎麼會有中秋節烤肉的文化？說法其實分很多種，有人認為是因為早期在中秋節前後，有烤肉醬推出廣告，打出「一家烤肉萬家香」的口號，帶起中秋節烤肉風潮；另外一說則是早年新竹地區是烤爐製造大本營，因為外銷不景氣，後來廠商轉為內銷，加上烤爐價格低，越來越多人購買，在中秋節時除了賞月之外，烤肉變成一個附加的餘興節目等，結果搭配烤肉醬廣告，因此讓中秋節烤肉成為台灣的獨有文化。
台灣中秋節越來越沒氣氛是真的！眾人揭真實理由
然而今年的你收到中秋節烤肉邀請了嗎？就有網友在PTT貼文指出「小時候過中秋節時，一定都會有烤肉活動，甚至還會連續烤肉好幾天，不過從這幾年開始，根本沒有人中秋節在約烤肉，烤肉次數越來越少，怎麼現在中秋節越來越沒有氣氛了啊？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這麼熱又要收拾，現在真的很少人戶外烤肉了」、「烤肉架真的已經放在倉庫好久了，現在都在家用電烤盤吹冷氣吃」、「還是會烤肉，只是不是在家裡就是到燒肉店用餐了，不用收拾也能吹冷氣」、「戶外烤肉真的已經退流行，電烤盤這幾年是主流，在家烤肉還能吹冷氣」、「戶外烤肉收拾真的太過麻煩，天氣也變超熱，影響超大。」
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綜合網友意見，其原因在於「戶外烤肉」在近幾年確實大退流行，隨著電烤盤商品變多、燒肉品牌越開越多，不少人不想在戶外被蚊蟲叮咬、加上天氣太熱，許多人都在家吹冷氣爽吃烤肉，加上戶外烤肉收拾跟備料非常麻煩，近幾年許多人甚至直接到燒烤店用餐，完全不用收拾成為新型慶祝中秋的方法。
《NOWnews》也實際問到住在台南的28歲的劉先生，他則也有感表示，南部因為大部分都是透天厝，自己小時候每一戶都會在家門口烤肉，整條街上熱鬧滾滾，但大概3、4年前就已經沒有這個景象，連自己家也不烤肉了，到去年整條住宅20幾戶剩下一戶在烤肉，「天氣越變越熱，現代人也都不想做麻煩事，肯定還是有影響的。」