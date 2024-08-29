台灣中秋節越來越沒氣氛了！眾人揭「真實理由」　全場一致認同

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▲中秋節烤肉是台灣獨有的文化，不過近幾年越來越少人在「戶外烤肉」。（圖／Unsplash）

▲戶外烤肉已經大退流行，受到天氣越變越熱，加上現代人都是走簡便路線，許多人中秋節都會去燒烤店用餐。（圖／記者葉盛耀攝）

▲過去南部因為有許多透天厝，因此每到中秋節時，許多人在中秋節都會在自家門口烤肉，如今景象不再。（示意圖／取自pixabay）

中秋節下個月即將到來，每到這個時候，親朋好友就會開始相約團聚烤肉，雖然何時都能吃烤肉，但中秋節烤肉已經成為台灣的標配文化之一。不過，你是否發現近幾年來，中秋節已經沒辦法體會「一家烤肉萬家香」的熱鬧氛圍？不論是河堤烤肉趴，還是街道巷弄鄰居在門口烤肉的景象也是越來越少見，近日，就有網友討論相關話題，引起廣大迴響。，相關的傳說則是有《嫦娥奔月》、《后羿射日》等，在習俗上，那台灣怎麼會有中秋節烤肉的文化？說法其實分很多種，；另外一說則是然而今年的你收到中秋節烤肉邀請了嗎？就有網友在PTT貼文指出貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「戶外烤肉收拾真的太過麻煩，天氣也變超熱，影響超大。」綜合網友意見，其原因在於「戶外烤肉」在近幾年確實大退流行，，完全不用收拾成為新型慶祝中秋的方法。《NOWnews》也實際問到住在台南的28歲的劉先生，他則也有感表示，南部因為大部分都是透天厝，