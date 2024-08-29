美國網球公開賽／詹皓晴女雙拉尾盤過首關！吳芳嫺卻差一點晉級

詹皓晴晉級！2024年美國網球公開賽女雙首輪，台灣好手詹皓晴搭擋俄國女將庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），兩人歷經3盤拉鋸後來居上，最終以4：6、6：4、6：3逆轉義大利科恰雷托（Elisabetta Cocciaretto）／丹麥陶森（Clara Tauson）組合，第10種子「台俄聯軍」驚險開胡晉級32強。而吳芳嫺與澳洲蓋德茲基（Olivia Gadecki）組合在首輪最終以4：6、7：6（8：6）、1：6不敵哥倫比亞歐索里奧（Camila Osorio）／美國帕克絲（Alycia Parks）搭擋，無緣晉級。
詹皓晴持續生涯 不畏巴黎奧運風雨
詹詠然、詹皓晴的「詹家姊妹」，在巴黎奧運第一輪就落敗，而且還有「掛蛋」的演出，讓球迷很失望，她們不敵捷克組合卡Barbora Krejcikova、Katerina Siniakova，最終以4：6、0：6落敗，只打一場就遭淘汰，賽後詹詠然也認為是順利「圓夢」，跟老妹最後一次搭擋。
不過回到美網賽場，詹皓晴跟俄國女將庫德梅托娃首度出擊，首盤就被擊破，不過兩人第二盤就以3:0領先，即便對手在第七局想要追上，但詹庫組合硬是要回領先，最後拿下第二盤。
決勝盤雙方互咬，「台俄聯軍」把握機會關鍵破發，在紐約法拉盛公園激戰2小時14分鐘晉級，詹皓晴今天晚間11時還有混雙賽事要打，她將搭配美國好手奧斯汀·克拉吉塞克（Austin Krajicek）對手將是M·伊布登與B·卡雷茨科娃組合。
女雙台將另一組合，吳芳嫺與澳洲男將蓋德茲基（Olivia Gadecki）出戰哥倫比亞歐索里奧（Camila Osorio）／美國帕克絲（Alycia Parks），吳芳嫻組合以終以4：6、7：6（8：6）、1：6落敗，最後止步首輪。
我是廣告 請繼續往下閱讀
詹詠然、詹皓晴的「詹家姊妹」，在巴黎奧運第一輪就落敗，而且還有「掛蛋」的演出，讓球迷很失望，她們不敵捷克組合卡Barbora Krejcikova、Katerina Siniakova，最終以4：6、0：6落敗，只打一場就遭淘汰，賽後詹詠然也認為是順利「圓夢」，跟老妹最後一次搭擋。
不過回到美網賽場，詹皓晴跟俄國女將庫德梅托娃首度出擊，首盤就被擊破，不過兩人第二盤就以3:0領先，即便對手在第七局想要追上，但詹庫組合硬是要回領先，最後拿下第二盤。
決勝盤雙方互咬，「台俄聯軍」把握機會關鍵破發，在紐約法拉盛公園激戰2小時14分鐘晉級，詹皓晴今天晚間11時還有混雙賽事要打，她將搭配美國好手奧斯汀·克拉吉塞克（Austin Krajicek）對手將是M·伊布登與B·卡雷茨科娃組合。
女雙台將另一組合，吳芳嫺與澳洲男將蓋德茲基（Olivia Gadecki）出戰哥倫比亞歐索里奧（Camila Osorio）／美國帕克絲（Alycia Parks），吳芳嫻組合以終以4：6、7：6（8：6）、1：6落敗，最後止步首輪。