美國網球公開賽／詹皓晴女雙拉尾盤過首關！吳芳嫺卻差一點晉級

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▲「詹家姐妹」詹詠然／詹皓晴攜手出征巴黎奧運，連3屆進軍奧運，詹皓晴奧運後持續出戰。（圖／中華奧會提供）

詹皓晴晉級！2024年美國網球公開賽女雙首輪，台灣好手詹皓晴搭擋俄國女將庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），不過回到美網賽場，詹皓晴跟俄國女將庫德梅托娃首度出擊，首盤就被擊破，不過兩人第二盤就以3:0領先，即便對手在第七局想要追上，但詹庫組合硬是要回領先，最後拿下第二盤。決勝盤雙方互咬，「台俄聯軍」把握機會關鍵破發，在紐約法拉盛公園激戰2小時14分鐘晉級，女雙台將另一組合，吳芳嫺與澳洲男將蓋德茲基（Olivia Gadecki）出戰哥倫比亞歐索里奧（Camila Osorio）／美國帕克絲（Alycia Parks），吳芳嫻組合以終以4：6、7：6（8：6）、1：6落敗，最後止步首輪。