京華城弊案延燒！應曉薇、沈慶京9年前搭同班機　PO照網友慘被告

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▲應曉薇因京華城案遭檢方聲押。（圖／記者葉政勳攝）

京華城案持續延燒！28日檢廉搜索威京集團總部和主席沈慶京住處，疑涉牽線人的國民黨台北市議員應曉薇也被搜查，經北檢複訊後，兩人雙雙遭到聲押禁見，有網友翻出9年前的爆料，畫面中應曉薇與沈慶京搭同一班機，且兩人並排而坐，當年應曉薇還對PO照網友提告，現如今皆遭到京華城案被調查，引人臆測。檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲於台北市長任內京華城容積率案，27日晚上緊急將台北市議員應曉薇拘提到案後，28日兵分48路發動大搜索，並傳喚6名被告、13名證人到案。被告包括應曉薇、威京集團主席沈慶京、京華城董座陳玉坤、應曉薇辦公室執行長王尊侃、應曉薇辦公室助理吳順民、陳佳敏。漏夜偵訊後，應曉薇、沈慶京、吳順民3人聲押禁見，而陳玉坤以1200萬、王尊侃以500萬、陳佳敏則以200萬交保。應曉薇爆出與京華城案有關係後，有網友聯想到9年前，應曉薇和沈慶京兩人曾在同班機被拍到，當時威京集團對此發聲明稱「只是巧遇」，沈慶京單純是在飛機上巧遇舊識應曉薇，因此特別去打招呼，當時沈慶京的座位在機艙第一排，剛好應曉薇旁邊有空位「順勢坐下聊天」，希望外界不要做不當聯想與臆測。應曉薇當年受訪也表示為「單純巧遇」，她懷疑是空姐拍照轉傳給友人，除了向澳航提起投訴，還對PO文網友提告妨害名譽，不過北檢調查後指出，應曉薇確實曾與沈慶京比鄰而坐，PO文網友只是轉貼友人拍的照片，並未加油添醋，認定妨害名譽罪證不足，予以不起訴。如今兩人雙雙因京華城案遭聲押，引人遐想。