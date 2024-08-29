得正買一送一！爽喝輕烏龍、檸檬春烏龍都半價　珍煮丹也買一送一

7-11美式買一送一！開學季咖啡買7送7「可寄杯」　全家拿鐵買3送3

記者鍾怡婷/綜合報導

▲7-11今（27）日必搶咖啡優惠，包括隱藏版的精品美式、香鑽水果茶買一送一，全家則有特大杯美式、奶茶第二杯10元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11今（27）日必搶咖啡優惠，包括隱藏版的精品美式、香鑽水果茶買一送一，全家則有特大杯美式、奶茶第二杯10元。（圖／記者鍾怡婷攝）
8月30日迎接開學日！爸媽早起送小朋友上學前先來杯咖啡提神，7-11今（27）日必搶咖啡優惠，包括隱藏版的精品美式、香鑽水果茶買一送一，全家則有特大杯美式、奶茶第二杯10元；緊接著9月1日開學季咖啡優惠只限一天，全家特濃美式、特濃拿鐵買3送3，7-11可寄杯精品美式買7送7。

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🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡7折（原價80元、特價56元）➡️點此購買
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾冰大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買

▲LINE禮物平台有隱藏的7-11精品美式買1送1、西西里檸檬氣泡咖啡7折電子票券。（圖／翻攝自APP）
▲LINE禮物平台有隱藏的7-11精品美式買1送1、西西里檸檬氣泡咖啡7折電子票券。（圖／翻攝自APP）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜9月1日 
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾中杯精品美式買7送7，5折（原價80元、特價40元）

📍APP｜8月21日至8月31日
◾特大杯美式買10送8，5.6折（原價60元、特價33元）
◾西西里檸檬咖啡／香橙果纖氣泡咖啡8杯470元，7.3折（原價80元、特價59元）
◾厚乳拿鐵8杯330元，6.3折（原價65元、特價41元）
◾卡布其諾8杯300元，6.8折（原價55元、特價38元）
◾一顆檸檬紅茶／青茶8杯330元，6.9折（原價60元、特價41元）

▲7-11 APP開跑「夏季CITY樂咖啡」，祭出多杯組寄杯優惠。（圖／業者提供）
▲7-11 APP開跑「夏季CITY樂咖啡」，祭出多杯組寄杯優惠。（圖／業者提供）
📍APP｜8月26日至9月4日
◾小杯精品拿鐵5杯＋指定貝洛幫5件375元，6.3折（原價120元、特價75元）
◾小杯精品美式5杯＋指定貝洛幫5件375元，6.8折（原價110元、特價75元）

📍門市｜即日起至9月3日
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾精品生椰厚拿鐵2杯160元，7.3（原價110元、特價80元）

▲精品生椰厚拿鐵2杯160元。（圖／7-11提供）
▲精品生椰厚拿鐵2杯160元。（圖／7-11提供）
📍APP｜8月21日至8月31日
◾和風葛粉抹茶拿鐵／焦糖瑪奇朵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）

🟡全家便利商店
📍門市｜8月28日起至9月1日
◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾搖搖茶吧特大杯夏芒粉角青茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾搖搖茶吧特大杯凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

▲▲全家美式、搖搖茶吧指定品項第二杯10元。（圖／全家提供）
▲▲全家美式、搖搖茶吧指定品項第二杯10元。（圖／全家提供）
📍門市｜8月30日至9月1日
◾不知春茶700ml買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾FMI檸檬氣泡水買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾雪碧ZERO 600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）

▲全家週末五六日，精選五樣商品最低5折起。（圖／全家提供）
▲全家週末五六日，精選五樣商品最低5折起。（圖／全家提供）
📍APP｜9月1日 10:00開賣（使用全盈+PAY）
◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元）

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