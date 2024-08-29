2024巴黎帕運開幕！中華隊進場受歡迎　法媒：中華台北就是台灣

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▲巴黎帕運開幕典禮熱鬧舉行。（圖／美聯社／達志影像）

▲巴黎帕運開幕典禮，在協和廣場舉行。（圖／美聯社／達志影像）

2024帕拉林匹克運動會（Paralympic Games），又稱為巴黎帕運，在今（29）日深夜舉行開幕式，中華代表團名列第150個順位進場，進場時場邊也有僑胞在場觀看，並響起歡呼聲。比造法國巴黎奧運，帕運也在開幕式打破傳統，走出體育場，選手與代表團晚間8點從凱旋門出發，行經有世界最美大道之稱的香榭大道，走向儀式舉辦場地協和廣場，加上知名地標艾菲爾鐵塔，現場十分浪漫。各國代表團紛紛進場。蕭翔文在去年杭州亞帕運勇奪跆拳道男子K44級58公斤級金牌，生涯首度參戰帕運，被視為奪牌熱門，他透露自己在歷經大學時期，因車禍造成右手臂神經叢損傷，讓他陷入了低谷，甚至一度放棄了自己。但他並沒有就此氣餒，反而以帕拉選手的身份重新踏上了跆拳道賽場。