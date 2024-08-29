辜仲諒霸氣對中華隊高喊「需要什麼跟我說」！球迷吐槽：需要威助

2024巴黎帕運開幕！中華隊進場受歡迎　法媒：中華台北就是台灣

記者吳政紘/綜合報導

▲中華隊在巴黎帕運開幕式進場。（圖／體育署提供）
▲中華隊在巴黎帕運開幕式進場。（圖／體育署提供）
2024帕拉林匹克運動會（Paralympic Games），又稱為巴黎帕運，在今（29）日深夜舉行開幕式，中華代表團名列第150個順位進場，進場時場邊也有僑胞在場觀看，並響起歡呼聲。根據《中央社》報導，法國電視台主持人在進場時又再度特別介紹，說「旗幟上是中華台北，但就是台灣」。巴黎帕運在法國協和廣場（Place de la Concorde）舉行開幕式，以擁有逾3000年歷史的埃及盧克索方尖碑為中心，5萬多名觀眾在周邊搭起的看台上為來自168國、超過5000名運動員加油。

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比造巴黎奧運　帕運走出體育館

比造法國巴黎奧運，帕運也在開幕式打破傳統，走出體育場，選手與代表團晚間8點從凱旋門出發，行經有世界最美大道之稱的香榭大道，走向儀式舉辦場地協和廣場，加上知名地標艾菲爾鐵塔，現場十分浪漫。各國代表團紛紛進場。中華台北代表團以TPE為代碼，名列第150個進場的國家，前後分別為敘利亞、坦尚尼亞。

中華隊代表團今年共有7個項目、13名選手取得資格，包含田徑、跆拳道、桌球、羽球、健力、柔道以及射箭。跆拳道好手蕭翔文打頭陣出擊，他將在今天下午4:42分出賽，迎戰男子58公斤K44級阿富汗好手達尼斯。

蕭翔文在去年杭州亞帕運勇奪跆拳道男子K44級58公斤級金牌，生涯首度參戰帕運，被視為奪牌熱門，他透露自己在歷經大學時期，因車禍造成右手臂神經叢損傷，讓他陷入了低谷，甚至一度放棄了自己。但他並沒有就此氣餒，反而以帕拉選手的身份重新踏上了跆拳道賽場。

▲巴黎帕運開幕典禮熱鬧舉行。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎帕運開幕典禮熱鬧舉行。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎帕運開幕典禮熱鬧舉行。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎帕運開幕典禮，在協和廣場舉行。（圖／美聯社／達志影像）

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