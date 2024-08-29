獨家／蔡瑞雪床戰全裸背！激吻大16歲金鐘視帝　新戲復拍終於殺青

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▲《回憶暫存事務所》停拍210天又復拍終於殺青，主演莊凱勛、伊正、蔡瑞雪、原著八千子、張景嵐、林岱縈、安俊朋。（圖／記者林奕如攝影）

▲《回憶暫存事務所》主演伊正（左起）、林岱縈、莊凱勛、蔡瑞雪、安俊朋、張景嵐出席殺青宴。（圖／記者林奕如攝影）

▲《回憶暫存事務所》製作人李協諭（前排中右、下蹲者）停拍順利籌到資金，感慨這部戲起死回生。（圖／記者林奕如攝影）

▲蔡瑞雪為戲獻出螢幕初吻，積極朝影視圈邁進。（圖／蔡瑞雪IG）

莊凱勛、蔡瑞雪主演的影集《回憶暫存事務所》，一度面臨資金斷鏈停拍，中間隔了210天再復拍，原班人馬都在，戲終於殺青了。《NOWnews今日新聞》記者直擊殺青宴，製作人李協諭感慨直呼：「真的想哭，（這部戲）真的起死回生。」蔡瑞雪為戲還獻出螢幕初吻、激情床戲，尺度為背部全裸。該劇改編自同名小說，去年10月在台南正統鹿耳門聖母廟舉行開鏡儀式，拍到12月快殺青時，突然面臨資金短缺，劇組直接停拍，當時演員、工作人員被積欠薪水的情況不一，製作人李協諭有誠意想要解決此事，到處籌資外，也用房子借貸，最後找到8位數的資金填補缺口，讓該戲復拍殺青。蔡瑞雪表示，當初停拍她一點也不擔心，堅信這部戲一定可以復拍，「這段時間讓自己再深入理解角色。」她劇中一人分飾兩角，分別是18歲蹺家少女，28歲的單親媽媽，還是個易容高手，年齡跨度大，十分挑戰。她也為戲獻出螢幕初吻、激情床戲，對手是大她16歲、演戲經驗豐富，曾拿下金鐘視帝的莊凱勛，她事先看《樓下的房客》做功課，拍激情床戲前不敢吃重口味食物，還先刷牙準備等下要喇舌，但實際拍攝時，反倒是莊凱勛害羞到心跳加速，她被虧變成老司機，大膽背部全裸，莊凱勛笑說：「她準備要演歐洲電影（尺度），結果變日本純愛電影。」莊凱勛角色經營一間「回憶暫存事務所」，運用出神入化的易容術和變聲，去執行各式各樣的委託案。他投入在角色上，沒想到快殺青遇到戲停拍，他入行第一次遇到這狀況：「大家投入許多心力，都是因為很喜歡這劇本，因為資金停拍很可惜。」尤其他造型是長捲髮，很擔心若要復拍不能連戲，等待的210天，中間拍了2部戲，先接了受刑人題材剃平頭，之後剛好接下要留長髮的角色，恰好《回憶》又找上門復拍，順利把造型的問題解決了，他語重心長地表示，「還是希望產業越來越好，政府輔佐更多創作者，之後不會面臨創作窘境。」製作人李協諭對於戲能夠殺青感慨萬千，他說：「真的想哭，起死回生，缺口有千萬，感謝大家的幫忙，才能順利完成。」這部戲資金斷鏈，一度面臨欠薪風波，他沒有失去要繼續製作新戲的勇氣，宣布下一部戲要拍《女神降臨》（此為《少女八家將》延伸影集），不過他也學到教訓，「我一定會先等資金到位，然後再來談合約，不會邊拍邊等資金。」該劇選在古都台南為主要場景，故事為主角經營一間「回憶暫存事務所」，運用出神入化的易容術和變聲，去執行各式各樣的委託案。每集60分鐘，共10集，主角找來莊凱勛、蔡瑞雪、張景嵐、伊正、安俊朋等人主演。所有的臨時演員都是在地政商界的董事長及議員們和立委，地方市府全力配合，市長黃偉哲探班時表示，全力支持影事文化產業，歡迎影集到台南府城拍攝取景。