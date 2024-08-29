許光漢當兵「早有預謀」1年前就洩端倪！公司資源改捧師兄蔡旻佑

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▲許光漢進軍韓國拍攝的韓劇《無路可逃：輪盤賭》在他入伍前上檔，持續熱播中。（圖／Disney+提供）

▲許光漢在《正港分局》中繼續飾演刑警吳明翰，但最後一場宣傳記者會卻因當兵缺席。（圖／Netflix 提供）

▲蔡旻佑近來參加陸綜《披荊斬棘的哥哥》第4季錄製，許光漢還特別錄製「打call」加油語音。（圖／人見人愛娛樂提供）

「國民男友」許光漢在今年8月入伍，到成功嶺報到，預計明年才能回歸演藝圈。有知情人爆料，其實許光漢入伍並非臨時決定，而是早在1年前就規劃好的，原本想低調當兵，怎料陸續被其他役男認出，經紀公司才出面承認，讓不少粉絲心碎。而許光漢入伍前拚命拍戲，為的就是讓想讓自己在當兵期間也有作品曝光、維持熱度；公司也將把影視資源放在同門師兄蔡旻佑身上，趁許光漢服役期間，讓蔡旻佑也有機會好好發展熱度。33歲的許光漢今年上檔的作品包括台日合作電影《青春18×2 通往有你的旅程》、韓劇《無路可走：輪盤賭》、台劇《正港分局》，每部作品討論度都相當高，也讓許光漢紅遍海內外；怎料在聲勢當紅之際，卻有阿兵哥表示在軍中看到剃平頭的許光漢入伍，消息曝光讓粉絲一陣錯愕。許光漢經紀公司事後低調證實許光漢當兵消息：「感謝大家關心，光漢目前正入伍服役中，懇請給予空間，也一起期待明年回歸後，能夠帶給我們更多美好的作品。」至於是否服替代役，經紀公司僅說：「不好意思，其他細節我們就不多作回覆了，團體生活也怕影響到其他人，謝謝大家。」避談更多關於許光漢當兵的資訊。據《鏡週刊》報導，其實許光漢當兵並非臨時起意，而是「早有預謀」，早在1年前就準備好要入伍；先前有廠商想找許光漢合作，就被推遲說要等到1年後，本以為是許光漢行程太忙碌，如今推敲才發現，是因為許光漢要去當兵1年。雖然許光漢本人和經紀公司「一起娛樂」都想對此事保持低調，但仍耐不住許光漢的高人氣，在軍營一舉一動都成為討論話題。至於許光漢為何可以這個年紀才當兵，據傳是靠保留學籍的方式延遲入伍。另外，許光漢目前的工作已經接洽到他退伍以後，因此粉絲不用太擔心許光漢的熱度會因為當兵退燒。在許光漢服役期間，公司也終於可以好好關注其他藝人發展，像是同門師兄蔡旻佑就加入中國節目《披荊斬棘的哥哥》，節目上許光漢也特別錄製語音為蔡旻佑加油，順勢替蔡旻佑拉抬聲量。