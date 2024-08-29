柯文哲捧4300萬買商辦　郭正亮揪1事很奇怪：幕僚恐也不敢說

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民眾黨主席柯文哲爭議連環爆，繼政治獻金假帳案之後，又坦言拿了選舉補助款7380萬入袋，也證實拿4300萬現金購置立院附近商辦，風波不斷延燒。對此，前立委郭正亮表示，「柯文哲這個4300萬的房子，民眾黨8個立委都不知道，這要怪幕僚嗎？恐怕不是吧，很多幕僚的意見在他面前恐怕也不敢說」。郭正亮28日在節目《綠也掀桌》表示，4300萬買商辦這件事對柯文哲影響最大，做到國家領導人這個級別，柯文哲得到那些票，是一個群眾運動、政黨運動，也不是他個人造成的。郭正亮坦言，「柯文哲這個4300萬的房子，民眾黨8個立委都不知道，這要怪幕僚嗎？恐怕不是吧，很多幕僚的意見在他面前恐怕也不敢說」。郭正亮直言，「這個是我們對國家領導人的一種基本期待，如果你買了要作為黨的辦公室，一開始就可以設定民眾黨來購買」。郭正亮質疑，奇怪的是，柯文哲看的房子都在立法院隔壁，若真的認為是政黨辦公室，捐給政黨不是很好嗎？郭正亮認為，這件事還是觀感的問題。