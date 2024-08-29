應曉薇男友王尊侃黑道背景曝！任3公司最大股東　還號稱情色大亨

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京華城弊案有最新進度，廉檢27日晚間緊急拘提台北市議員應曉薇，並於28日兵分48路搜索，傳喚威京集團主席沈慶京、應曉薇、京華城董座陳玉坤、應曉薇辦公室執行長王尊侃、應曉薇辦公室助理吳順民、陳佳敏。最終沈慶京、應曉薇雙雙遭聲押，而應的男友、執行長王尊侃則以500萬交保。據了解，應曉薇與王尊侃的戀情曾備受注目，王尊侃遭爆有黑道背景，號稱「情色大亨」，更是「松視」、「松聽」、「松工」3家公司最大股東，卻擔任應曉薇的助理，引各界熱議。檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲於台北市長任內京華城容積率案，27日晚上緊急將台北市議員應曉薇拘提到案後，28日兵分48路發動大搜索，並傳喚6名被告、13名證人到案。被告包括應曉薇、威京集團主席沈慶京、京華城董座陳玉坤、應曉薇辦公室執行長王尊侃、應曉薇辦公室助理吳順民、陳佳敏。漏夜偵訊後，應曉薇、沈慶京、吳順民3人聲押禁見，而陳玉坤以1200萬、王尊侃以500萬、陳佳敏則以200萬交保。據了解，應曉薇與王尊侃的戀情曝光後，曾引發反彈聲浪，王尊侃疑有黑道「松聯幫」背景，被稱為情色大亨，也是「松視」、「松聽」、「松工」3家公司最大股東，不過應曉薇卻讓自己男友擔任助理，引發熱議，也有民眾質疑王尊侃事業深入各層面，為何應曉薇要讓男友擔任自己助理，還疑似由他帶著跑行程，大小事都是王尊侃決定。近年，應曉薇、王尊侃關注綜合格鬥賽，王尊侃為綜合格鬥主席，應曉薇則是綜合格鬥協會名譽主席，上（7）月2024綜合格鬥亞錦賽，台灣選手奪下1金、3銀佳績，應曉薇更感謝全體選手流血、流淚奮戰到底，以及綜合格鬥協會主席王尊侃近十年永不放棄，身為綜合格鬥協會名譽主席，她感謝大家為國家隊加油。