大谷翔平搖頭娃娃日！帶愛犬Decoy現身球場　眾網友直呼：太溫馨

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MLB美國職棒洛杉磯道奇球團今（29）日，替陣中日籍巨星大谷翔平舉辦本季第2次的搖頭娃娃日，，溫馨的畫面也瞬間溫暖許多網友，並直呼：「這是多麼甜蜜的畫面。」洛杉磯道奇昨日在主場展開與巴爾的摩金鶯的3連戰交手，最終道奇以2：3落敗，今日則是在主場續戰金鶯，而今天也是大谷翔平與愛犬Decopin的搖頭娃娃之夜，他便直接帶著愛犬一起進入球場。，難得的畫面也讓許多網友備感溫馨，並紛紛留言寫下：「這畫面太溫馨了！」、「Decoy似乎變得更可愛了」、「為了Decoy拿下勝利吧！」、「大谷看起來很高興」。而本次道奇隊贈送的搖頭娃娃，與本季第一次贈送的模樣在外觀上差距相當大，，但今日比賽還是讓許多球迷大排長龍，為了就是等待要拿到這個限量版的搖頭娃娃。。大谷翔平本季至今已累積40次盜壘成功、94分打點，需要在剩餘30場的比賽中，再跑出16盜與22分打點，雖然有一定難度，但對於大谷而言，這並非沒有機會達成。