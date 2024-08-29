大谷翔平搖頭娃娃日！帶愛犬Decoy現身球場　眾網友直呼：太溫馨

MLB美國職棒洛杉磯道奇球團今（29）日，替陣中日籍巨星大谷翔平舉辦本季第2次的搖頭娃娃日，而此次的搖頭娃娃日除了大谷之外，還包括了他的愛犬「Decopin（英文名Decoy）」，大谷便帶著自己的愛犬一同現身球場，溫馨的畫面也瞬間溫暖許多網友，並直呼：「這是多麼甜蜜的畫面。」
道奇本季第2度替大谷 舉辦搖頭娃娃之夜
洛杉磯道奇昨日在主場展開與巴爾的摩金鶯的3連戰交手，最終道奇以2：3落敗，今日則是在主場續戰金鶯，而今天也是大谷翔平與愛犬Decopin的搖頭娃娃之夜，他便直接帶著愛犬一起進入球場。道奇過去曾在5月中的賽事，發送過4萬個大谷翔平的搖頭娃娃，當時造成粉絲爭相領取，甚至傳出網拍價飆到1333美元（約新台幣4萬元）。
大谷與愛犬一同現身球場 畫面溫暖眾多網友
道奇球團稍早也在官方社群上，發布了大谷翔平帶著愛犬Decopin來到球場的畫面，難得的畫面也讓許多網友備感溫馨，並紛紛留言寫下：「這畫面太溫馨了！」、「Decoy似乎變得更可愛了」、「為了Decoy拿下勝利吧！」、「大谷看起來很高興」。
而本次道奇隊贈送的搖頭娃娃，與本季第一次贈送的模樣在外觀上差距相當大，本次的樣貌是一尊全身金色的大谷翔平抱著愛犬，儘管外觀看似不太像大谷，意外在網路上造成熱烈討論，但今日比賽還是讓許多球迷大排長龍，為了就是等待要拿到這個限量版的搖頭娃娃。
大谷翔平日前才達成史上最速「40轟、40盜」紀錄，下個目標將是挑戰2位日本名將的紀錄，分別是鈴木一朗的單季56盜，以及松井秀喜的單季116分打點。大谷翔平本季至今已累積40次盜壘成功、94分打點，需要在剩餘30場的比賽中，再跑出16盜與22分打點，雖然有一定難度，但對於大谷而言，這並非沒有機會達成。
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洛杉磯道奇昨日在主場展開與巴爾的摩金鶯的3連戰交手，最終道奇以2：3落敗，今日則是在主場續戰金鶯，而今天也是大谷翔平與愛犬Decopin的搖頭娃娃之夜，他便直接帶著愛犬一起進入球場。道奇過去曾在5月中的賽事，發送過4萬個大谷翔平的搖頭娃娃，當時造成粉絲爭相領取，甚至傳出網拍價飆到1333美元（約新台幣4萬元）。
大谷與愛犬一同現身球場 畫面溫暖眾多網友
道奇球團稍早也在官方社群上，發布了大谷翔平帶著愛犬Decopin來到球場的畫面，難得的畫面也讓許多網友備感溫馨，並紛紛留言寫下：「這畫面太溫馨了！」、「Decoy似乎變得更可愛了」、「為了Decoy拿下勝利吧！」、「大谷看起來很高興」。
而本次道奇隊贈送的搖頭娃娃，與本季第一次贈送的模樣在外觀上差距相當大，本次的樣貌是一尊全身金色的大谷翔平抱著愛犬，儘管外觀看似不太像大谷，意外在網路上造成熱烈討論，但今日比賽還是讓許多球迷大排長龍，為了就是等待要拿到這個限量版的搖頭娃娃。
大谷翔平日前才達成史上最速「40轟、40盜」紀錄，下個目標將是挑戰2位日本名將的紀錄，分別是鈴木一朗的單季56盜，以及松井秀喜的單季116分打點。大谷翔平本季至今已累積40次盜壘成功、94分打點，需要在剩餘30場的比賽中，再跑出16盜與22分打點，雖然有一定難度，但對於大谷而言，這並非沒有機會達成。