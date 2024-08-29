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2024巴黎帕運29日正式登場！蕭翔文跆拳道爭金　轉播賽程等一次看

記者吳政紘/綜合報導

蕭翔文是台灣代表團在巴黎帕運K44級58公斤級的代表選手。（圖／中華帕會臉書）
蕭翔文是台灣代表團在巴黎帕運K44級58公斤級的代表選手。（圖／中華帕會臉書）
2024巴黎帕運（帕拉林匹克運動會）今（29）日將進行首日賽程，台灣跆拳道好手蕭翔文將於下午4:42分開始出賽，曾隆煇也預計在晚間7時出賽，《NOWnews今日新聞》為您整理相關選手與轉播相關資訊，讓台灣民眾一起為中華隊加油。

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國際帕拉林匹克委員會官網指出，為期12天的運動盛事，涵蓋22個運動項目、549面獎牌，預計將有來自世界各地約4400名運動員參賽。中華隊這次有13名選手在7項運動種類取得參賽資格，1包含桌球4席、羽球4席、射箭1席、跆拳道1席、田徑1席、健力1席及柔道1席。

2024巴黎帕運台灣中華隊選手名單

桌球：林姿妤、田曉雯、陳柏諺、程銘志

羽球：方振宇、胡光秋、楊伊宸、蔡奕琳

射箭：曾隆煇

田徑：劉雅婷

柔道：張少豪

健力：林資惠

跆拳道：蕭翔文

2024巴黎帕拉林匹克運動會資訊

開幕時間：2024年8月28日（三）20:00（台灣時間8月29日凌晨02:00）

閉幕時間：2024年9月8日（日）20:00（台灣時間9月9日凌晨02:00）

2024年夏季奧林匹克運動會官方網站

中華帕拉林匹克官方網站

中華隊8/29帕運賽程

女子羽球雙打 胡光秋、楊伊宸 台灣時間15：00起
男子羽球單打 方振宇 台灣時間23：20起
女子羽球單打 蔡奕琳 台灣時間15：50起
男子跆拳道58公斤 蕭翔文 台灣時間16：42
射箭 曾隆煇 台灣時間19：00起
2024巴黎帕運直播轉播線上看平台

2024巴黎帕運可在中華電信MOD、愛爾達體育台家族頻道、華視、公視收看，或是民眾可利用線上轉播等收視。

電視頻道

公視：CH 13台（節目表查詢

華視：CH 52台（節目表查詢

中華電信MOD

網路平台線上看

中華電信Hami Video奧運專區

　愛爾達體育1、2、3、4台

　愛爾達帕運1、2、3、4、5、6台

ELTA TV 愛爾達電視

　愛爾達體育1、2、3、4台

　愛爾達體育MAX 3、4、5、6、7、8台

▲巴黎帕運在香榭大道、協和廣場舉行開幕典禮，也是首度在戶外舉辦的帕運會。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎帕運在香榭大道、協和廣場舉行開幕典禮，也是首度在戶外舉辦的帕運會。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎帕運開幕典禮我國代表團掌旗官劉雅婷，劉雅婷4度參加帕運，是我國標槍好手。（圖／體育署提供）
▲巴黎帕運開幕典禮我國代表團掌旗官劉雅婷，劉雅婷4度參加帕運，是我國標槍好手。（圖／體育署提供）

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