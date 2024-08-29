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MLB／去年曾來台打球！Bethancourt灌進7打點　小熊14:10逆轉海盜

記者吳政紘/綜合報導

▲小熊7局上靠著Christian Bethancourt的兩分砲，終場以14:10逆轉擊敗海盜。（圖／美聯社／達志影像）
▲小熊7局上靠著Christian Bethancourt的兩分砲，終場以14:10逆轉擊敗海盜。（圖／美聯社／達志影像）
美國職棒大聯盟匹茲堡海盜今（29）日對上芝加哥小熊，海盜此役推出「火球狀元」Paul Sknes掛帥先發，繳出5局失3分飆6K好投，海盜在前5局打完以10:3領先，沒想到海盜牛棚後半段失守，7、8、9局加起來丟了11分，終場海盜10:14被小熊上演大逆轉。值得一提的是，去年曾代表巴拿馬來台參與經典賽的小熊捕手Bethancourt，本場比賽個人進帳7分打點，寫下生涯新高，賽後接受訪問時，他也透露自己的大爆發，是因為聽到場邊球迷說他很爛，才真的「覺醒」。

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小熊在1局上靠著Cody Bellinger的安打先馳得點，1局下海盜Bryan Reynolds回敬一發陽春砲，2局上小熊靠著安打串連再攻下兩分，2局下海盜打線一口氣灌進5分，小熊先發投手Kyle Hendricks此役僅投1.2局就被敲8安，狂失6分，海盜在第4和第5局各再攻下2分，5局打完海盜10:3領先小熊。

小熊7局上靠著Christian Bethancourt的兩分砲，將比分追至6:10，8局上Bethancourt、Ian Happ接連敲安，在8局上小熊連追3分比數追成8：10，9局上小熊打線安打連發，一口氣灌進9分，終場就以14:10上演大逆轉擊敗海盜。

小熊上一次克服7分落後上演逆轉勝是在去年4月11日，當時小熊14:9逆轉水手，本季又上演一次7分大逆轉，也是自1998至1999賽季以來，小熊連兩個賽季上演克服落後上演7分逆轉勝。

曾來台參戰WBC　Bethancourt單場7打點寫生涯新高

值得一提的是，去年曾代表巴拿馬來台參與經典賽的小熊捕手Bethancourt，本場比賽個人進帳7分打點，寫下生涯新高，賽後接受訪問時，他也透露自己的大爆發，是因為聽到場邊球迷說他很爛，「我聽到場邊球迷說我很爛，我腦海裡想說今天可不是爛的時候，我要讓那些人閉嘴，所以我做到了」。


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