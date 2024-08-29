MLB／去年曾來台打球！Bethancourt灌進7打點　小熊14:10逆轉海盜

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美國職棒大聯盟匹茲堡海盜今（29）日對上芝加哥小熊，海盜此役推出「火球狀元」Paul Sknes掛帥先發，繳出5局失3分飆6K好投，小熊在1局上靠著Cody Bellinger的安打先馳得點，1局下海盜Bryan Reynolds回敬一發陽春砲，2局上小熊靠著安打串連再攻下兩分，2局下海盜打線一口氣灌進5分，小熊先發投手Kyle Hendricks此役僅投1.2局就被敲8安，狂失6分，海盜在第4和第5局各再攻下2分，5局打完海盜10:3領先小熊。小熊上一次克服7分落後上演逆轉勝是在去年4月11日，當時小熊14:9逆轉水手，本季又上演一次7分大逆轉，也是自1998至1999賽季以來，小熊連兩個賽季上演克服落後上演7分逆轉勝。值得一提的是，去年曾代表巴拿馬來台參與經典賽的小熊捕手Bethancourt，本場比賽個人進帳7分打點，寫下生涯新高，賽後接受訪問時，他也透露自己的大爆發，是因為聽到場邊球迷說他很爛，「我聽到場邊球迷說我很爛，我腦海裡想說今天可不是爛的時候，我要讓那些人閉嘴，所以我做到了」。