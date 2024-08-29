美網／謝淑薇奧運後首勝來了！混雙攜手波蘭搭檔開胡　闖進16強　

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▲「台灣一姊」謝淑薇日前聯手波蘭Jan Zielinski，奪下溫網混雙冠軍，個人已累積9座大滿貫金盃，如今美網2人再度合拍出擊。（圖／翻攝自謝淑薇臉書）

2024美國網球公開賽，台灣網壇一姐「百搭天后」謝淑薇今（29）日與波蘭搭檔Jan Zielinski在混雙賽事上正式亮相登場，2人延續本季在澳網、溫網拿下冠軍的好表現，謝淑薇／Jan Zielinski是在本賽季才正式合拍，今年過去已經一同攜手拿下澳洲公開賽、溫布頓錦標賽2座混雙冠軍，而謝淑薇／Jan Zielinski今日比賽面對阿根廷Máximo González／挪威Ulrikke Eikeri組合，2人展現相當不錯的默契，首盤在2：2平手後，連拿4局先下一城。次盤依舊沒讓對手有翻盤機會，連保帶破取得4：1領先後，至於謝淑薇在今年的美網女雙賽事上，2人今年在澳洲公開賽上拿到冠軍殊榮，也是謝淑薇生涯第7座的女雙大滿貫冠軍。