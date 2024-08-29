美網／謝淑薇奧運後首勝來了！混雙攜手波蘭搭檔開胡　闖進16強　

2024美國網球公開賽，台灣網壇一姐「百搭天后」謝淑薇今（29）日與波蘭搭檔Jan Zielinski在混雙賽事上正式亮相登場，2人延續本季在澳網、溫網拿下冠軍的好表現，最終以6：2、6：3直落二輕鬆力退來自阿根廷的Máximo González／挪威Ulrikke Eikeri，不但旗開得勝收下16強門票，也是謝淑薇在巴黎奧運結束之後，迎來的個人首場比賽勝利。
謝淑薇／Zielinski今迎美網首戰 僅花54分鐘闖16強
謝淑薇／Jan Zielinski是在本賽季才正式合拍，今年過去已經一同攜手拿下澳洲公開賽、溫布頓錦標賽2座混雙冠軍，儘管2人在溫網奪冠後，不確定是否會再度合拍，但本次美網則是再度攜手出擊，並榮膺賽會第7種子，他們也將力拼個人生涯的第1座美網冠軍。
而謝淑薇／Jan Zielinski今日比賽面對阿根廷Máximo González／挪威Ulrikke Eikeri組合，2人展現相當不錯的默契，首盤在2：2平手後，連拿4局先下一城。次盤依舊沒讓對手有翻盤機會，連保帶破取得4：1領先後，最終謝淑薇與Zielinski美網首戰僅花54分鐘就成功開胡，將繼續續朝著合拍的第3冠邁進。
謝淑薇女雙續搭Mertens 力拼第8座大滿貫女雙冠軍
至於謝淑薇在今年的美網女雙賽事上，則將與比利時老戰友Elise Mertens再度攜手奮戰，此次他們名列大會第2種子，預計明日凌晨首輪交手中國張帥／法國Kristina Mladenovic。2人今年在澳洲公開賽上拿到冠軍殊榮，也是謝淑薇生涯第7座的女雙大滿貫冠軍。
我是廣告 請繼續往下閱讀
謝淑薇／Jan Zielinski是在本賽季才正式合拍，今年過去已經一同攜手拿下澳洲公開賽、溫布頓錦標賽2座混雙冠軍，儘管2人在溫網奪冠後，不確定是否會再度合拍，但本次美網則是再度攜手出擊，並榮膺賽會第7種子，他們也將力拼個人生涯的第1座美網冠軍。
而謝淑薇／Jan Zielinski今日比賽面對阿根廷Máximo González／挪威Ulrikke Eikeri組合，2人展現相當不錯的默契，首盤在2：2平手後，連拿4局先下一城。次盤依舊沒讓對手有翻盤機會，連保帶破取得4：1領先後，最終謝淑薇與Zielinski美網首戰僅花54分鐘就成功開胡，將繼續續朝著合拍的第3冠邁進。
謝淑薇女雙續搭Mertens 力拼第8座大滿貫女雙冠軍
至於謝淑薇在今年的美網女雙賽事上，則將與比利時老戰友Elise Mertens再度攜手奮戰，此次他們名列大會第2種子，預計明日凌晨首輪交手中國張帥／法國Kristina Mladenovic。2人今年在澳洲公開賽上拿到冠軍殊榮，也是謝淑薇生涯第7座的女雙大滿貫冠軍。