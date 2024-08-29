輝達財報亮眼股價卻重挫！牽動台股早盤跌300點　台積電下殺23元

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輝達（NVIDIA）最新一季財報優於預期，卻未能打動市場，盤後交易挫逾8%，牽動台股走勢。台北股市今（29）日早盤一度下跌超過300點；台積電跌23元，觸及941元，跌幅超過2%。被外媒與市場視做「全球最重要股票」（world’s most important stock）的輝達，Q2財報優於市場預期，營收300.4億美元，再創新高，季增15％、年增122％；每股純益（EPS）0.67美元，季增12％、年增168％，也同樣超過預期的0.64美元；第三季度的預期營收約為325億美元，數字略高於分析師預期的317億美元。輝達財務數據看似強勁，卻未能打動市場，股價盤中下跌2.1%，盤後交易跌幅逾8%。另外，美超微（Super Micro Computer）傳出遭知名機構指控帳務問題及放空股票後，宣布延後遞交全年財報，股價重挫超過19%，連帶影響美股主要指數28日收低。道瓊工業指數下跌159.08點，跌幅0.39%，標準普爾500指數下跌33.62點，跌幅0.6%；那斯達克指數下跌198.79點，跌幅1.12%，費城半導體指數下跌94.07點，跌幅1.83%。輝達公布財報盤後重挫，牽動台股走勢。加權指數開盤下跌235點，早盤跌約300點，最低一度來到22051點位置；權王台積電跌23元，觸及941元；其餘權值股，聯發科跌逾2%，鴻海下殺5元逾2%至180.5元。